18 de mayo de 2026 Inicio
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Chascomús: la familia de Kevin aseguró que el joven fue asesinado y exigieron justicia

El adolescente de 15 años murió tras un choque en moto. La familia sostiene que no falleció por el accidente sino por la golpiza que recibió mientras estaba herido en el piso. El principal acusado está prófugo y tiene antecedentes por abuso sexual.

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Chascomús: la familia de Kevin aseguró que el joven fue asesinado y exigieron justicia

La muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de Chascomús que agonizó durante dos días en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, generó conmoción y fuertes cuestionamientos al accionar policial y sanitario durante el episodio ocurrido el fin de semana pasado.

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En un primer momento, el hecho fue investigado como un accidente de tránsito. Kevin viajaba como acompañante en una moto robada conducida por un amigo de 17 años cuando fueron atropellados por un automóvil. Sin embargo, la aparición de videos y el testimonio de vecinos modificaron el rumbo de la causa: ahora se investiga si la verdadera causa de la muerte fue la brutal golpiza que recibió el menor mientras permanecía herido sobre una camilla.

Las imágenes muestran a un hombre identificado como Marcelino golpeando con puños en la cabeza y sujetando del cuello a Kevin mientras estaba indefenso en el piso. A pocos metros había efectivos policiales, personal municipal y médicos del SAME, quienes finalmente separaron al agresor. El acusado permanece prófugo y, según confirmó el abogado de la familia, posee una condena por abuso sexual agravado.

“Marcelino está prófugo. Es inexplicable cómo el personal que estuvo ahí no lo haya detenido”, sostuvo el abogado de la familia, quien adelantó que pedirá responsabilidades penales para quienes presenciaron la agresión sin intervenir. “Voy a pedir un grado de responsabilidad criminal para las personas que estuvieron ahí, ya sean los de la ambulancia, personal de la patrulla municipal o de la Policía bonaerense. Hubo una red de complicidad en cuanto a la causa definitiva de la muerte”, denunció.

El letrado también cuestionó la investigación judicial. “Hasta que los videos empezaron a circular, la causa era un accidente. Después vimos que no. Los testigos que vieron lo que pasó todavía no fueron citados a declarar en la fiscalía, hay cierta morosidad en la investigación”, afirmó.

Además, aseguró que Kevin no recibió atención médica acorde a la gravedad del cuadro. “Trasladaron al que más grave se encontraba, que era el otro chico, que está fuera de peligro y fue operado. A Kevin lo dejaron porque no revestía gravedad y no lo trasladaron. No hay dudas de que la causa de muerte es esta”, remarcó.

Romina, madre del adolescente, contó el drama que atravesó la familia desde el momento en que recibió la noticia. “Yo me enteré por una llamada. Cuando llegué al hospital Kevin no estaba consciente. Nunca pensé que no se iba a despertar”, expresó entre lágrimas.

“Para nosotros esto era un accidente. Cuando lo estaba desenchufando pensaba que había fallecido por un choque en moto. Voy sabiendo lo que puedo”, relató. Sobre el accionar de los agentes que vieron como Marcelino golpeaba a su hijo expresó: “No podemos entender todo el tiempo que le dieron para que le arrebatara la vida a mi hijo”.

La mujer recordó a Kevin como “un chico alegre” y aseguró que jamás había mencionado conflictos con el agresor. “Kevin era una persona que si le pasaba algo lo hablaba. Yo pienso que si algo hubiera pasado con esta persona lo hubiese contado”, sostuvo.

Por su parte, Marcos, padre del joven, manifestó su indignación por la falta de reacción de las autoridades presentes. “No encuentro explicaciones. Es tanto el dolor que no sé por qué la policía no actuó estando en ese lugar”, afirmó.

Familiares, amigos y vecinos convocaron a una marcha pacífica para este lunes a las 16 con el objetivo de pedir justicia por Kevin y reclamar la inmediata detención del principal acusado.

Muerte de Kevin: qué dice la autopsia preliminar

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia es “politraumatismos y hemorragia interna”, sin embargo, ahora la Justicia tiene que determinar si esto fue consecuencia de la agresión realizado por Marcelino o si es producto del choque entre el auto y la moto en la que viajaban Kevin y su amigo.

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