Video: así detuvieron a Pequeño J, presunto autor intelectual del triple femicidio en Varela

Se trata del jefe de la banda narco, el principal sospechoso por el triple crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Fue arrestado en Pucusana, a 60 km. de Lima, en Perú y regía un pedido de captura de Interpol sobre él.

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene 20 años.

El imputado era el líder de una organización de narcotraficantes en la villa Zavaleta.
La historia de Pequeño J, detenido e imputado por el triple femicidio

El jefe de la banda, de 20 años, fue detenido por el Personal de la Dirección Antidrogas de Perú (Dirandro) junto a la Policía bonaerense, cuando se transportaba oculto en un camión con destino a Lima, para encontrarse con Matías Ozorio, su ladero, también arrestado este martes a la noche. Versiones preliminares apuntan a que la captura fue posible también al hecho de que en esa zona de Lima se está desarrollando un paro de transportistas.

"Soy Tony Janzen Valverde Victoriano, al que le echan la culpa", aseguró Pequeño J, segundos después de ser capturado por agentes de seguridad locales. A través de un mensaje en la red social X, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich expresó: "Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen".

En el mismo, señaló que "la Dirección Antidrogas detuvo a Pequeño J en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse".

Según detallaron, el acusado fue encontrado en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, mientras se ocultaba dentro de un camión detenido en la ruta, a la altura del kilómetro 70. Su paradero fue detectado mediante el rastreo de señales telefónicas, lo que permitió montar un operativo conjunto que culminó con su captura.

Así detuvieron a Matías Ozorio por el triple femicidio en Florencio Varela

La Policía Nacional de Perú detuvo a Matías Agustín Ozorio, ladero de Pequeño J, en la ciudad de Lima, acusado de estar involucrado en los femicidios de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), cuyos cuerpos fueron hallados en Florencio Varela.

Mientras era detenido, Ozorio respondió una serie de preguntas de un policía y se refirió a su ingreso al país peruano. "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos, que yo les debía plata. Estoy en Perú desde hace una semana. Duermo en la calle desde hace dos días porque me escapé", expresó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló en la red social X que el arresto se produjo "en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA". También marcó los próximos procedimientos: "Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen".

La investigación ubica a Ozorio, de 28 años, como mano derecha del Pequeño J, acusado de ser el autor intelectual de la masacre. Según la reconstrucción judicial, habría estado en la llamada "casa del horror". para transmitir en persona el mensaje del jefe narco. Su entorno, en cambio, lo describe como un joven sin peso en la estructura criminal, con una vida marcada por deudas, rupturas familiares y el fracaso de una obsesión: las criptomonedas.

Hasta el momento, los detenidos son Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Lázaro Víctor Sotacuro (41), Ariel Giménez (29), Florencia Ibáñez (30) y Matías Ozorio (28).

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación"

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene de 20 años.

Detuvieron a Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela

Durísimo testimonio de los familiares de Brenda y Morena: "Te traen a tu hijo en una bolsa"

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

Video: así detuvieron a Matías Ozorio por el triple femicidio en Florencio Varela

Quién es Matías Osorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J en el triple femicidio de Florencio Varela

Triple femicidio en Florencio Varela: quién es Matías Ozorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J

Triple femicidio de Florencio Varela: detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, presunto autor del crimen

