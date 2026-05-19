Repudiable: el comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal en los Martín Fierro 2026

En medio de la ceremonia, el conductor saludó a los famosos más destacados presentes, pero al momento de referirse a Gran Hermano, lanzó un fuerte comentario.

Los premios Martín Fierro 2026 dejaron muchas perlitas y una de ellas vino de la mano del conductor Santiago del Moro, quien intentó hacer un comentario buena onda hacia Laura Ubfal, pero se interpretó muy mal en las redes sociales. ¿Qué le dijo?

Se olvidaron: el periodista que no apareció en el In Memoriam de los Martín Fierro 2026

En el inicio, el presentador saludó a Moria Casán, a Mirtha Legrand, a Wanda Nara, a Adrián Suar y otras figuras. Pero en un momento mostraron a la mesa de Gran Hermano y aprovechó.

En un momento completamente inesperado, en la cena, Del Moro la vio a la panelista y le dijo : “Laura, dejá de comer que lo perdemos todo, esta noche”. Para muchos causó risa porque eran varios comiendo en la mesa, pero las redes sociales lo señalaron. "Estoy probando", respondió ella con verguenza.

“LAURA, DEJÁ DE COMER” Santiago del Moro lanzó el comentario durante la cena de los Premios Martín Fierro 2026, dirigido a Laura Ubfal, y el momento sorprendió a todos los presentes. pic.twitter.com/uoeKITpNmj

"Qué vergüenza por dios", "¿Este tipo está nominado como Mejor conductor?", "Re desubicado como conductor", "Un ordinario", "Siempre tan desubidado", "Muy maleducado", "Es maligno, se la tenía jurada desde que se le escapó lo del fraude de furia", fueron algunos de los comentarios en X.

La picante respuesta de Santiago Del Moro a Marley en los Martín Fierro: "Después andan diciendo..."

Uno de los encuentros más esperados de los premios Martín Fierro 2026 involucró a dos de los conductores más destacados. Luego de una previa cargada de picante, Santiago del Moro respondió a Marley y se aplacó la polémica: “Después andan diciendo que no te saludo”, indicó.

Todo inició en la previa con las declaraciones de Florencia Peña, quien aseguró que no lo trata bien a Marley y no lo quiere tanto. La queja se hizo presente porque lo habían nominado a él como Mejor conductor y a Marley, no. Entonces se profundizó la crítica.

Apenas arrancó la ceremonia, empezó a saludar a las personas presentes y una de ellas fue el conductor de Survivor: “Pará que lo vi a entrar a Marley. Lo saludo que después dicen que no saludo a Marley”.

Embed PICANTE: "Ahí lo vi a Marley lo voy a saludar porque después dicen que no saludo"



Santi del Moro y su mensaje a Marley en el medio de los #MartinFierro pic.twitter.com/Qj966YVu2e — emi (@eeemiliano) May 19, 2026

Pero cuando ganó el premio con Por el Mundo, Marley se subió al escenario y agradeció, pero en medio de todo el festejo por haber ganado, bromeó, fiel a su estilo: “Nos saludamos con Santi, ya no hay tema del que hablar, nos amigamos”.

“El próximo viaje… a la Luna vamos”, respondió Del Moro para seguir con la buena onda, pero se notó la incomodidad en el aire.