El detonante fundamental del conflicto técnico y empresarial estuvo vinculado a los contenidos que se ponían al aire.

La relación entre Stephie Demner y Angie Landaburu se habría roto tras una serie de diferencias personales y laborales que comenzaron luego de un viaje organizado por una marca.

El conflicto entre Angie Landaburu y Stephie Demner volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Landaburu hablara públicamente sobre el distanciamiento que puso fin a una amistad que durante años parecía muy cercana . Sus declaraciones llegaron en medio de la repercusión por el segundo embarazo de Demner y reavivaron una historia que desde hace tiempo despertaba curiosidad en el mundo de la moda y las redes.

Durante una entrevista en el programa de streaming “Solo por Hoy”, Landaburu aseguró que el quiebre habría comenzado tras un viaje organizado por una marca, al que ella fue convocada y Demner no. Según relató, ese episodio marcó un cambio en la relación y derivó en el alejamiento definitivo entre ambas.

La relación entre Stephie Demner y Angie Landaburu se habría roto tras una serie de diferencias personales y laborales que comenzaron luego de un viaje organizado por una marca.

Además, la modelo hizo referencia a supuestas situaciones laborales conflictivas y mencionó comentarios que habría escuchado dentro de un grupo cercano de personas vinculadas al ambiente . Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a su testimonio personal y no cuentan con confirmación pública ni respuesta oficial por parte de Demner, por lo que deben entenderse como declaraciones de una de las partes involucradas.

Qué sucedió entre Stephanie Demner y Angie Landaburu

La relación entre Stephie Demner y Angie Landaburu se habría roto tras una serie de diferencias personales y laborales que comenzaron luego de un viaje organizado por una marca. Según contó Landaburu en una entrevista, el conflicto se originó cuando ella fue elegida para participar de esa experiencia y Demner quedó fuera, situación que, de acuerdo con su versión, marcó el inicio del distanciamiento entre ambas.

Stephanie Demner y Angie Landaburu Con el tiempo, el vínculo terminó deteriorándose por completo y Landaburu aseguró que comenzó a acercarse a otras personas del entorno que también habrían tenido conflictos previos con Demner. C5N

Con el tiempo, el vínculo terminó deteriorándose por completo y Landaburu aseguró que comenzó a acercarse a otras personas del entorno que también habrían tenido conflictos previos con Demner. Durante su relato, además, hizo referencia a supuestas situaciones vinculadas a competencia profesional y presuntas maniobras que habrían afectado oportunidades laborales dentro del ambiente.

Sin embargo, estas acusaciones corresponden únicamente al testimonio brindado por Landaburu y no fueron confirmadas públicamente por Demner. Tampoco hay información independiente que respalde la existencia de los chats o de las conductas mencionadas, por lo que se trata de versiones surgidas de una de las protagonistas del conflicto.