Filtraron las condiciones que le puso Ancelotti a Neymar para llevarlo al Mundial

El técnico italiano estableció un nuevo esquema de reglas antes de abrir la puerta de la selección al astro brasileño. La buena predisposición del atacante ante las exigencias.

Antes de confirmar la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 , Carlo Ancelotti mantuvo una videollamada con el delantero del Santos en la que le dejó en claro cuáles serían las reglas de su regreso a la selección de Brasil.

La charla, que se dio a conocer por el portal Globo Esporte, incluyó al director deportivo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rodrigo Caetano, y marcó el punto de inflexión que terminó de definir su inclusión en la lista de 26 jugadores.

Durante el encuentro virtual, el técnico italiano le comunicó al atacante que no ocuparía el rol de capitán del equipo y que tampoco tendría garantizado un lugar en el 11 inicial. Además, le explicó las normas internas y los cambios de disciplina que el cuerpo técnico implementó desde su llegada al banco de Brasil. Uno de los puntos que también se abordó fue la necesidad de reducir la exposición en redes sociales.

Según trascendió, Neymar recibió el mensaje con buena disposición y se mostró dispuesto a aportar desde el lugar que le corresponda dentro del grupo. Esa actitud terminó de convencer a Ancelotti, quien desde el viernes anterior al anuncio oficial ya consideraba prácticamente cerrada su participación en el certamen.

La reacción de Neymar tras ser convocado para jugar el Mundial 2026 con Brasil

El delantero, quien brilló en el Barcelona y el PSG antes de regresar al Santos, volverá a vestir la camiseta de la Verdeamarela tras casi tres años de ausencia y disputará su cuarto Mundial. Junto a familiares y amigos escuchó su nombre siguiendo la transmisión en vivo y compartió su reacción en redes sociales, en donde se lo pudo ver feliz y emocionado.

Con respecto a la ofialización de su nombre en la lista, Ancelotti comentó que el delantero se comunicó con él para expresarle su agradecimiento. La CBF también había seguido de cerca la evolución física del jugador luego de las molestias en el gemelo que sufrió en un partido del Santos ante Coritiba. Después de descartar una lesión de consideración, la dirigencia tomó la decisión de incluirlo en la nómina en lugar de João Pedro. La continuidad que mostró en las últimas fechas del fútbol brasileño fue determinante para que la balanza se inclinara a su favor.

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Ancelotti fue explícito al explicar los motivos de la elección: "Hemos estado evaluando a Neymar todo el año y hemos visto que en las últimas semanas ha jugado de forma constante y ha mejorado su condición física. Creemos que es un jugador importante, y será un jugador importante en este Mundial". El técnico también destacó el valor de su experiencia y el buen vínculo que el atacante mantiene con el resto del plantel: "El cariño que tiene el grupo puede crear un mejor ambiente y ayudar al equipo a sacar lo mejor".