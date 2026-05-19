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Se olvidaron: el periodista que no apareció en el In Memoriam de los Martín Fierro 2026

El homenaje incluyó a artistas destacados como Luis Brandoni, Héctor Alterio, Ernesto Cherquis Bialo y Marcelo Araujo, entre otros, pero se olvidaron a un reconocido famoso.

¿Qué figura se olvidaron de poner en el In Memoriam?

¿Qué figura se olvidaron de poner en el In Memoriam?

Redes sociales

El homenaje a los fallecidos que se realiza en todos los premios Martín Fierro, contó en la edición 2026 con la voz de Ángela Torres, quien cantó Recuérdame y emocionó a todos. En las imágenes aparecieron Luis Brandoni, Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, entre otros, pero faltó un periodista reconocido y lo hicieron notar en redes sociales: Guillermo Salatino.

Mirtha Legrand se quedó con su estatuilla número 35.
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El In Memoriam suele ser uno de los momentos más emotivos de la ceremonia porque recuerda a todos aquellos famosos que perdieron la vida en el último año. Los presentes suelen pararse para ese momento y aplauden con mucha emoción.

En el video, mientras Ángela cantaba con un piano que la acompañaba, aparece Brandoni y la sala se inundó de ovación y resonó la frase: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”, también aparecieron Marcelo Araujo, Cherquis Bialo y Julio Ricardo, tres reconocidos periodistas.

Héctor Alterio, Jorge Lorenzo, Alejandro Farrell, Claudia Schijman, Ernesto Acher, Issac Eisen, Fabio El Pollo Moreno, Jorge Andrada y Mercedes Portillo, entre otros. Pero faltó un periodista de tenis que falleció en enero y se trata de Guillermo Salatino. Por lo que, en las redes se quejaron.

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Otro de los que falleció y no apareció es Luis Puenzo, el director y guionista de cine argentino que consiguió el Oscar a mejor película extranjera por La historia oficial en 1985, lo que también generó sorpresa entre los presentes.

Repudiable: el comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal en los Martín Fierro 2026

Los premios Martín Fierro 2026 dejaron muchas perlitas y una de ellas vino de la mano del conductor Santiago del Moro, quien intentó hacer un comentario buena onda hacia Laura Ubfal, pero se interpretó muy mal en las redes sociales. ¿Qué le dijo?

En el inicio, el presentador saludó a Moria Casán, a Mirtha Legrand, a Wanda Nara, a Adrián Suar y otras figuras. Pero en un momento mostraron a la mesa de Gran Hermano y aprovechó.

En un momento completamente inesperado, en la cena, Del Moro la vio a la panelista y le dijo: “Laura, dejá de comer que lo perdemos todo, esta noche”. Para muchos causó risa porque eran varios comiendo en la mesa, pero las redes sociales lo señalaron. "Estoy probando", respondió ella con verguenza.

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"Qué vergüenza por dios", "¿Este tipo está nominado como Mejor conductor?", "Re desubicado como conductor", "Un ordinario", "Siempre tan desubidado", "Muy maleducado", "Es maligno, se la tenía jurada desde que se le escapó lo del fraude de furia", fueron algunos de los comentarios en X.

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