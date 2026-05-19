Una cadena internacional de ropa de lujo cierra sus locales tras 170 años de historia

Una emblemática firma redefine su futuro con una drástica decisión que sacude al mercado premium mundial.

La histórica firma británica Burberry atraviesa uno de los cambios más importantes desde su fundación en 1856. La reconocida marca de lujo confirmó el cierre de 21 tiendas en distintos mercados internacionales como parte de una profunda reestructuración global destinada a reducir costos y mejorar la rentabilidad en medio de la desaceleración del consumo premium.

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Durante décadas, abrir más locales era sinónimo de expansión y crecimiento dentro de la industria fashion. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente para las principales compañías del lujo internacional. Burberry decidió dar un giro estratégico y abandonar ubicaciones con bajo rendimiento económico para concentrar sus esfuerzos en espacios más rentables y exclusivos.

El consejero delegado de la compañía, Joshua Schulman , explicó que la empresa está "redefiniendo su modelo de negocio y priorizando tiendas alineadas con la nueva visión de la marca" . A pesar de haber inaugurado nueve nuevos puntos de venta durante el último ejercicio fiscal, la compañía finalizó el período con 410 locales operativos en todo el mundo .

La reestructuración también busca recuperar la esencia histórica de la firma británica. Burberry volvió a enfocarse en productos icónicos como sus tradicionales gabardinas trench y las clásicas bufandas de cuadros escoceses , artículos que marcaron la identidad de la marca durante más de 170 años.

La decisión de Burberry refleja una transformación que impacta a gran parte del sector de lujo internacional. La desaceleración económica, el menor consumo en mercados estratégicos como China y un cliente más prudente obligaron a varias compañías históricas a revisar sus estructuras comerciales.

El modelo de expansión masiva mediante tiendas físicas comienza a perder fuerza frente a una estrategia centrada en la eficiencia operativa, el comercio electrónico y experiencias de compra más exclusivas. Las grandes firmas ahora buscan menos locales, pero con mayor rentabilidad y posicionamiento premium.

bufandas gabardinas LOCALES MODA burberry Los tradicionales gabardinas trench y las clásicas bufandas de cuadros escoceses de la firma.

Otras marcas de lujo que cerraron sus puertas

La situación de Burberry no es un caso aislado dentro de la industria fashion. Varias compañías internacionales anunciaron cierres de establecimientos y ajustes durante los últimos meses.

Kering

El conglomerado francés propietario de marcas como Gucci y Balenciaga confirmó el cierre de más de 130 tiendas durante 2025 como parte de un fuerte plan de reducción de costos y reorganización global.

Salvatore Ferragamo

La histórica firma italiana avanzó con un plan de cierre de decenas de locales en mercados con menor rentabilidad y caída del turismo internacional.

Saks Global

El grupo minorista de lujo estadounidense también inició cierres de tiendas y ajustes financieros tras ingresar en un proceso de reorganización empresarial en Estados Unidos.