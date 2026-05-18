El adolescente de 15 años fue chocado cuando circulaba en una moto con pedido de captura y, mientras era atendido por los servicios de salud, fue golpeado brutalmente por un vecino, que ahora está prófugo, presuntamente por haberle robado el vehículo.

La ciudad de Chascomús sigue conmocionada luego de que un adolescente de 15 años muriera en un violento episodio que está siendo investigado por la Justicia, y se espera al resultado de la autopsia para determinar exactamente si su fallecimiento se debió a haber sido atropellado cuando circulaba en moto o si fue a causa del brutal ataque de un vecino cuando era atendido por el servicio de salud , en un presunto caso de linchamiento.

Un adolescente de 15 años murió mientras circulaba con una moto robada: lo atropellaron y un vecino lo atacó brutalmente

El hecho ocurrió el viernes, en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, cuando un Ford Ka conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que iban la víctima, Kevin Martínez, de 15, y otro joven de 17. El vehículo tenía pedido de captura desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID N° 9 de Chascomús.

De acuerdo a la información policial, se descartó que el primer impacto se produjera por una persecución , sino que los atropelló accidentalmente porque no los vio. Ambos adolescentes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital local.

Posteriormente, Martínez fue derivado a un centro de mayor complejidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero falleció durante el traslado. Sin embargo, con el correr de las horas, el caso tomó un giro aún más estremecedor luego de conocerse un video registrado por un vecino de la zona.

Las escalofriantes imágenes del brutal ataque al adolescente de 15 años en Chascomús

Después que se confirmara la muerte comenzó a circular un video del brutal ataque que recibió Kevin Martínez donde se lo ve tendido en el suelo expresando claros gritos de dolor y pidiendo ayuda junto al personal de salud, policial y municipal, quienes lo estaban atendiendo.

Sin embargo, en esa secuencia aparece un vecino, Leonardo Marcelino, que empieza atacarlo brutalmente y nadie presente evitó los golpes que le propinó en la cabeza y lo agarró del cuello. El hombre está siendo buscado por la Justicia ya que se encuentra prófugo.

"De acuerdo a una de las hipótesis que comenzaron a circular entre los propios vecinos es que la víctima fatal le habría robado la moto el comerciante, él lo reconoce y por eso va y le pega", aclaró el periodista Sergio Cirigliano en La Mañana por C5N.

leonardo marcelino Leonardo Marcelino, buscado por la Justicia en la causa que investiga la muerte del joven Kevin Martínez.

Las imágenes fueron aportadas por el padrino y tío del menor, Jonatan Ezequiel Bianchi, a la comisaría local. La propia familia asegura que, de acuerdo a lo que se ve en el video, Kevin gritaba mientras era atendido, pero luego de los golpes queda completamente inconsciente. La causa está caratulada como homicidio culposo y la fiscal Bertoletti Tramuja dispuso que la SubDDI Chascomús lleve adelante la causa.

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia es “politraumatismos y hemorragia interna”, sin embargo, ahora la Justicia tiene que determinar si esto fue consecuencia de la agresión realizado por Marcelino o si es producto del choque entre el auto y la moto en la que viajaban Kevin y su amigo.