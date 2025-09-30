30 de septiembre de 2025 Inicio
Detuvieron a Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, fue capturado por la Policía Bonaerense en Lima. Hace unas horas había sido detenido su supuesto ladero, Agustín Ozorio, también en la capital de Perú.

La Policía Bonaerense confirmó este martes la detención de "Pequeño J", señalado como el presunto autor intelectual del brutal triple crimen narco en Florencio Varela. El sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, fue apresado en un operativo de alto perfil en Lima.

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene 20 años.
Video: así detuvieron a Pequeño J, presunto autor intelectual del triple femicidio en Varela

La detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, representa un avance crucial en la investigación del crimen que resultó en la muerte de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez, y Morena Verdi.

Pequeño J

La coordinación internacional permitió que, en un corto lapso, cayeran los dos principales prófugos del caso. Con estas dos capturas simultáneas en el extranjero, el número total de detenidos e imputados por el triple crimen asciende ahora a nueve personas. Los otros siete detenidos son: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Víctor Sotacuro Lázaro (41), Ariel Giménez (29) y Florencia Ibáñez (30).

La investigación se centra en la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas, lo que le otorga al caso la carátula de "femicidio narco." La huida de los presuntos cabecillas a otro país y su posterior detención en Perú subraya la dimensión internacional que había tomado la causa.

Las autoridades bonaerenses y la Justicia argentina ya iniciaron las gestiones diplomáticas y legales pertinentes para solicitar la extradición de "Pequeño J" y Ozorio desde Perú. Se espera que, una vez concretados los trámites, los detenidos sean trasladados al país para ser formalmente imputados y enfrentar el proceso judicial por su presunta participación en los asesinatos de Del Castillo, Gutiérrez, y Verdi.

