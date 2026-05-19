Se filtraron fotos retro de la influencer antes de alcanzar la fama y las redes explotaron por su increíble transformación física y de estilo. Además, se confirmó su participación en un nuevo reality de televisión.

La figura de Sofía Gonet volvió a convertirse en tendencia luego de que se filtraran fotos retro de su adolescencia.

La figura de Sofía Gonet volvió a convertirse en tendencia luego de que se filtraran fotos retro de su adolescencia y de los años previos a su explosión mediática. Las imágenes sorprendieron a sus seguidores por el fuerte cambio que atravesó antes de ser famosa : así fue la impresionante transformación de la influencer.

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Actualmente, “La Reini” atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera tras su paso por MasterChef Celebrity y la confirmación de nuevos proyectos televisivos.

Para muchos especialistas en contenido digital, su renovación refleja cómo algunos influencers desarrollan una identidad visual muy marcada para consolidarse dentro del universo mediático y las redes sociales. Además, el crecimiento de la referente digital en el mundo del entretenimiento no deja de expandirse. En los últimos meses, la creadora de contenido logró consolidarse gracias a su nominación como revelación, el enorme alcance de sus videos “Get Ready With Me” (GRWM) y su desembarco en la televisión abierta. A eso se suma el fuerte impacto que mantiene en plataformas como TikTok e Instagram, donde continúa marcando tendencia entre miles de seguidores.

Cómo fue la increíble transformación de Sofía Gonet

Las fotos viralizadas en redes sociales mostraron una versión muy distinta de la celebridad de internet . En las imágenes antiguas aparece con cabello rubio, un look mucho más relajado y una estética alejada del estilo sofisticado y aspiracional que hoy caracteriza su marca personal.

El contraste rápidamente generó repercusión en plataformas como TikTok e Instagram, donde muchos usuarios comenzaron a debatir sobre:

el cambio de imagen de la influencer

la construcción de identidad en redes sociales

la evolución estética de las figuras digitales

Más allá de la viralización de sus fotos retro, el presente profesional de Gonet sigue creciendo. En las últimas horas se confirmó que participará de la nueva edición de Popstars, el histórico formato televisivo que volverá renovado. La información fue revelada en el programa LAM y luego replicada por distintos medios de espectáculos. Según trascendió, la conductora tendrá un rol vinculado al universo digital y las redes dentro del reality.