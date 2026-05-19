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La emoción de Mirtha Legrand tras ganar un nuevo Martín Fierro: "Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo"

La icónica presentadora recibió su 35° estatuilla y prometió seguir en pantalla con la misma pasión de siempre. El galardón máximo de la velada fue para una figura consagrada de El Trece.

Mirtha Legrand se quedó con su estatuilla número 35.

Mirtha Legrand se quedó con su estatuilla número 35.

TELEFE

Mirtha Legrand protagonizó el momento de mayor emotividad de la 54° entrega de los premios Martín Fierro al quedarse con el galardón a Labor Periodística Femenina por su trabajo al frente de La Noche de Mirtha, emitido por El Trece. El salón del Hotel Hilton estalló en una ovación de pie en el instante en que se anunció su nombre, consagrando a la conductora con su estatuilla número 35.

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La "Chiqui" tomó la palabra desde su lugar y desde su emoción brindó su discurso comenzando con un agradecimiento: "Buenas noches. Qué emoción, chicos, qué emoción. Muchas gracias". A continuación, dio a conocer un detalle íntimo que graficó su relación personal con el premio, en donde días antes de la ceremonia se había levantado a revisar cuántas estatuillas guardaba en su escritorio. "¿Cuántos calculan ustedes? 34", contó.

La conductora también confesó que cada año duda si asistir a la gala. "Cada Martín Fierro digo: es el último, no voy más, me canso, termina tarde, hay que hablar mucho. Y cada vez vengo porque me fascina estar con actores, con mis colegas", admitió entre risas y aplausos.

Luego dedicó unas palabras a sus competidoras en la terna: "Saludo a Carolina y Soledad, que son excelentes. Las veo siempre, chicas, las veo siempre", dijo en referencia a Carolina Amoroso y Soledad Larghi.

El punto más alto de su intervención llegó cuando descartó cualquier posibilidad de retiro cercano y lanzó una promesa que desafió al tiempo: "Voy a ser centenaria y voy a seguir viviendo, sí, señor, y voy a seguir viniendo y recibiendo el beso y el abrazo de todos mis colegas".

Mirtha Legrand

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2026

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de la entrega del Martín Fierro de Oro, el galardón más codiciado de la noche, que quedó en Guido Kaczka por su desempeño al frente de Buenas Noches Familia, el programa de entretenimientos de El Trece que se consolidó como uno de los más convocantes de la última temporada.

guido kaczka martin fierro

El encargado de revelar el nombre del ganador fue Santiago del Moro, conductor de la gala por cuarto año consecutivo y amigo personal de Kaczka. Su triunfo representó, además, un espaldarazo para el canal, que se impuso en una de las categorías más disputadas de la noche. El ganador de la estatuilla ya lo había ganado pero en el ámbito radial en el 2019.

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