En el inicio de la semana, Eduardo “Chacho” Coudet recibió una pésima noticia del futbolista que se suma a las bajas de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. El choque frente al Pirata será el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

Matías Viña sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas por dos semanas.

River volverá a jugar una final por el Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano el próximo domingo, en el estadio Mario Kempes, y en las últimas horas se confirmó la lesión de otro jugador , que se suma a las bajas de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.

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Es que, el lateral izquierdo, Matías Viñas, de buen rendimiento en el choque por las semifinales ante Rosario Central , sintió una molestia muscular después del último cruce y tras realizarse los estudios correspondientes se confirmó que finalmente sufrió un desgarro.

De esta manera, quedará al menos dos semanas fuera de las canchas , por lo tanto, no podrá estar a disposición de Eduardo “Chacho” Coudet para el enfrentamiento contra el Pirata, que empezará el domingo a las 15:30 en Córdoba.

En tal sentido, el futbolista se perderá los últimos dos cruces por la Copa Sudamericana : este miércoles recibirá en el Monumental a Bragantino por la quinta fecha del Grupo H, mientras que el 27 volverá a jugar de local en el cierre de la fase de grupos ante Blooming.

El uruguayo viene siendo un recambio más que importante para el Chacho en reemplazo de Marcos Acuña quien también está entre algodones por una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha.

Por su parte, de cara al Mundial 2026, el lateral integra la prelista que armó Marcelo Bielsa para Uruguay. En caso de ser confirmado podría llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista.

Entradas para River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura: cuándo salen y precios

La Liga Profesional confirmó en las últimas horas cómo será el estipendio de entradas para que los hinchas de River puedan estar presenten en Córdoba para jugar la final ante Belgrano.

Según detallaron a través de un comunicado oficial, los tickets se podrán adquirir únicamente a través del sitio web deportick.com. El cronograma de venta comenzará este martes 19 de mayo a las 14 con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X, y continuará el miércoles 20 de mayo, en el mismo horario, para los socios de la institución, dándolo prioridad a quienes tiene Tu Lugar en el Monumental (TLM).

A su vez, desde a Liga Profesional de Fútbol indicaron los valores de las entradas: