21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Vence el plazo para acceder a la Ley de Nietos: qué pasa con los que esperan por un turno

El miércoles se termina la prórroga de la disposición conocida como Ley de Memoria Democrática, que permite a los argentinos obtener la ciudadanía española. Conocé los detalles.

Daniela Salinas
Por
Daniela Salinas
El miércoles 22 de octubre vence el plazo para acceder a la Ley de Nietos. 

El miércoles 22 de octubre vence el plazo para acceder a la Ley de Nietos. 

Redes sociales

Este miércoles vence el plazo para poder acceder a la Ley de Memoria Democrática, o Ley de Nietos, que permite a los argentinos poder tramitar la ciudadanía española. Desde su disposición, cientos de miles de personas lograron realizar el trámite y miles más esperan su turno para poder presentar los papeles.

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.
Te puede interesar:

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

A pesar de que el cierre de plazo es inminente, un elemento clave, para quienes todavía estén interesados en tramitarla, es generar un usuario consular (IDU), mediante la página web del consulado que le corresponda, antes del 22 de octubre para poder asegurarse la obtención de un turno a futuro.

España
La forma menos conocida de emigrar a España consiguiendo la ciudadanía.

La forma menos conocida de emigrar a España consiguiendo la ciudadanía.

Para iniciar el trámite es necesario presentar la partida literal de nacimiento actualizada del abuelo o abuela originalmente español/a, junto con la partida de matrimonio o nacimiento del cónyuge y, en caso de corresponder, el acta de defunción del ascendiente español.

Además, deben incluirse las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción que acrediten la línea de parentesco directa hasta la persona interesada, garantizando así la correcta vinculación genealógica.

¿Qué pasará con quienes ya presentaron la carpeta?

Por el momento, los consulados están 100% abocados a recibir la documentación, y los tiempos para resolver se extienden.

"Entendemos, y esto ya fue comunicado por varios consulados del país, que luego del vencimiento de la ley van a empezar a resolver con más agilidad. Pero hasta el momento los plazos de resolución son de un año y medio, dos años, desde la fecha de presentación", sentenció la abogada Aylén Amado, de la página @VisandoAndo.

Por otro lado, es importante saber que en el consulado no aceptan poderes, no se pueden transferir citas, "no puedo transferir mi cita, mi día de turno a otra persona, a otro familiar, aunque sea mi mamá, mi papá".

"Las personas que ya ingresaron la documentación pueden quedarse tranquilas, van a tener una resolución. Y lo mismo quienes ya consiguieron una cita: aunque sea posterior al 22 de octubre, sigue siendo válida y podrán presentarse", expresó Aylén.

Embed

Consejos a la hora de tramitar la Ley de Nietos

  • No esperar más: iniciar el registro en el consulado cuanto antes.

  • Asesorarse con profesionales especializados para verificar la documentación necesaria.

  • Revisar cuidadosamente cada papel antes de la cita consular para evitar observaciones o rechazos.

  • Cumplir con la cita asignada: si el turno es posterior al 22 de octubre, igualmente será válido, pero no habrá posibilidad de reprogramaciones.

  • No faltar al turno asignado, porque no van a existir reprogramaciones.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

Quedan pocos días para poder acceder al beneficio. 

Ciudadanía española: qué pasa después de que se cumpla el plazo de la Ley de Nietos

Conoce dónde quedan los consulados. 

Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Los vecinos lo describieron como un hombre solitario.

Estuvo 15 años muerto en su cama: el hombre estaba momificado y lo encontraron por casualidad

Conocé los pasos a seguir.

Última oportunidad para sacar la ciudadanía española: se termina la Ley de Nietos

Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Rating Cero

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.
play

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

últimas noticias

Milei anticipó que habrá cambios en el Gabinete luego de las elecciones

Milei anticipó que habrá cambios en el Gabinete luego de las elecciones

Hace 8 minutos
Los demócratas cuestionaron que Bessent no haya consultado al Congreso.

Los demócratas presionan a Bessent y piden suspender el swap con Argentina

Hace 16 minutos
Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Hace 23 minutos
play
Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Hace 30 minutos
Hacer un asado por primera vez puede parecer todo un desafío, pero con los consejos correctos se convierte en una experiencia divertida.

Parrilla, carne y más: estos son los mejores consejos para hacer un asado por primera vez

Hace 30 minutos