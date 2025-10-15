Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Presentar los documentos y papeles necesarios para comenzar el trámite se tiene que realizar en el consulado que te corresponda dependiendo de tu domicilio. Conoce cómo acceder.

La Ley de Nietos o Ley de Memoria Democrática permite que los hijos y nietos de personas nacidas en España y exiliadas durante el franquismo adquieran la doble nacionalidad de forma directa, sin necesidad de vivir en el país por un lapso mínimo determinado. Antes solo podían solicitarla los hijos de ciudadanos españoles.

También aquellas personas que hayan nacido fuera de España de madre española que haya perdido la nacionalidad por haberse casado con un extranjero antes del 29 de diciembre de 1978.

Sin embargo, esta ley tiene una vigencia y vence el próximo 22 de octubre de 202 5, después de esa fecha solo se podrá acceder a la ciudadanía, solo podrán acceder a la ciudadanía los hijos de españoles nacidos en España o los hijos menores de edad de quienes la obtengan a través de esta ley.

Las personas a las que les corresponde el Consulado de Buenos Aires deben completar un registro en la página oficial del consulado, denominado IDU , que funciona como un número de identificación personal. El trámite es simple: se solicitan únicamente el nombre, DNI, correo electrónico y teléfono.

Con esos datos se manifiesta la voluntad de solicitar la ciudadanía y se obtiene automáticamente una cita. Las entrevistas asignadas en la actualidad están siendo programadas para el próximo año, lo que permite ganar tiempo para reunir y organizar la documentación. Quienes ya presentaron la documentación recibirán una resolución, y las citas programadas, incluso si son posteriores al 22 de octubre, continúan siendo válidas.

Desde la página del Consulado añadieron que "las personas que dispongan de IDUS “NW" para Ley de Memoria Democrática tendrán garantizada la posibilidad de obtener una cita para poder entregar la documentación, incluso con posterioridad a la fecha del cierre de la ley, el próximo 22 de octubre".

En cuánto a plazos para la resolución de los expedientes son "extremadamente largos debido al ingente número de solicitudes recibidas".

¿Cuál es el Consulado general de España que te corresponde?

Consulado General en Bahía Blanca

Dirección: L.M. Drago 45, piso 4º, oficina B, Torre Bicentenario.

Tel: +54 (291) 452-2549/3347 | Emergencias: +54 9 291 4223 773.

Email: [email protected]

Demarcación: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y partidos del sur bonaerense (incluyendo Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Villarino, Carmen de Patagones, entre otros).

bandera españa

Consulado General en Buenos Aires

Dirección: Guido 1760, CABA.

Tel: +54 (11) 4814-9100 | Emergencias: +54 9 11 4069 2414.

Email: [email protected]

Demarcación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zona norte y centro de la provincia de Buenos Aires.

Consulado General en Córdoba

Dirección: Bulevar Chacabuco 875, Córdoba.

Tel: +54 (351) 469-7490/8700 | Emergencias: +54 9 351 549 7100.

Email: [email protected]

Demarcación: Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

Consulado General en Mendoza

Dirección: Agustín Álvarez 455, Mendoza.

Tel: +54 (261) 42-3947 | Emergencias: +54 9 261 6112385.

Email: [email protected]

Demarcación: Mendoza, San Juan y San Luis.

Consulado General en Rosario

Dirección: Santa Fe 768, Rosario.

Tel: +54 (341) 447-0100 | Emergencias: +54 9 341 6239 829.

Email: [email protected]

Demarcación: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones.

