El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: "No tenés que hacer esto"

El último rastro de Paola Mariana Lens, la joven argentina desaparecida en España desde el 14 de octubre, es un audio breve y perturbador. En la grabación, enviada a un amigo desde Mallorca y desde otro celular, su tono nervioso y las pausas entre llantos contrastan con las palabras con las que intenta mostrarse tranquila.

“Estoy super bien en Mallorca”, dice al comienzo, aunque la tensión en su voz revela otra cosa. Su amigo, sorprendido, le pregunta por qué está allí. “Porque me vine acá, porque me salió laburo acá”, responde ella. A partir de ese momento, la conversación se quiebra.

“Vale, escúchame una cosa, voy a ir para Mallorca, así nos vemos. ¿Qué te parece?”, insiste el joven. Del otro lado solo se escucha el llanto de Paola. “No tenés que hacer esto”, alcanza a decir llorando.

“Sí. ¿Cómo que no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre, amiga. Escúchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá”, responde él.

La joven alcanza a decir que está en Palma, pero cuando su amigo le pregunta por qué cambió el número, ya no tuvo más respuestas.

Paola había viajado a España con una oferta laboral para trabajar como niñera en la casa de una familia alemana en Palma de Mallorca. Su plan era ahorrar dinero para luego trasladarse a Andorra y trabajar durante la temporada de esquí. Sin embargo, ocho días después de su llegada, dejó de responder mensajes y llamadas. Desde entonces, su familia teme lo peor. “Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz”, dijo su madre, Gabriela, que pidió la intervención de las autoridades españolas y argentinas para encontrarla.