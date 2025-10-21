Buscan a una joven argentina que viajó a España por trabajo: temen que sea víctima de trata Mariana Lens, de 26 años, llegó a Palma de Mallorca a principios de octubre tras recibir una oferta laboral como niñera, pero su familia perdió todo contacto con ella. Una extraña llamada los hace creer que fue secuestrada. Por







La familia de Mariana Lens no sabe nada de ella desde el 14 de octubre.

Una joven argentina de 26 años desapareció en Palma de Mallorca, España, adonde viajó tras recibir una oferta laboral como niñera, y su familia teme que haya sido víctima de una red de trata después de una extraña conversación telefónica que mantuvo con uno de sus amigos.

Paola Mariana Lens es oriunda de Villa Devoto y viajó a Europa el 6 de octubre. Una familia alemana la contactó para contratarla como niñera a través de una aplicación. No era la primera vez que realizaba una experiencia similar: el año pasado había estado en Inglaterra. Su objetivo era ahorrar para pasar la temporada de esquí en Andorra.

La joven llegó a Mallorca pero, días después, su familia le perdió el rastro. "Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes", contó su madre a Crónica TV.

"Tuvimos contacto con una chica. Ella se comunicó con mi hija y me dijo que no le cerraba lo que había hablado con ella. Cuando la llamó, le habló muy poquito tiempo. A pesar de que le estaba diciendo que estaba todo bien, ella no le creía", agregó. Mariana habló con algunos conocidos, pero nunca más de 30 segundos, e incluso hubo una videollamada sin audio donde se la vio muy angustiada.

"Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es", denunció su madre. Uno de sus últimos contactos fue una llamada con un amigo que vive en Europa y que a la familia le resultó muy sospechosa.

"Estoy super bien en Mallorca", aseguró la joven, aunque se la escuchaba nerviosa. "Vale, voy a ir para Mallorca, así nos vemos. ¿Qué te parece?", le preguntó su amigo, pero del otro lado de la línea solo se escucharon sollozos. "¿Amiga? Voy a Mallorca", insistió él. "No tenés que hacer esto", contestó Mariana entre lágrimas. "Necesito que me digas dónde estás, así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá", le dijo su amigo. "Estoy en Palma", contestó la joven, pero eso fue lo último que dijo. El número de teléfono que usó para ese contacto no era el que venía utilizando para hablar con su familia. La familia de Mariana hizo la denuncia por desaparición en Argentina y en España, y lanzó una campaña en redes sociales con el hashtag #BuscamosAMariana. La Cancillería argentina confirmó a Infobae que está tomando intervención en el caso.