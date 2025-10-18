Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo" La periodista española dio un giro en su carreta hace 26 años, cuando dejó los medios para trabajar en una ONG "por una sociedad con menos angustia y violencia".







En 2012 publicó Del gin tonic a la meditación. C5N

La periodista Beatriz Goyoaga, creadora de la ONG humanitaria El arte de vivir, aseguró que sigue investigando y trabajando como los hizo durante años en España pero ahora tiene otro fin: "Sigo siendo periodista pero trabajo para que la sociedad tenga menos angustia y violencia".

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la coach emocional reveló cuál es su nueva misión hace más de 20 años: "Soy voluntaria para el que más lo necesita y es una forma de devolver a la sociedad lo que me dio".

Goyoaga dejó su exitosa carrera en los medios, donde se especializó en la política y la economía, para pasar a ser una conferencista internacional con el objetivo de concientizar con una "campaña mundial para una sociedad sin violencia".

"Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo".

Entre sus obras escribió Del gin tonic a la meditación, donde cuenta el proceso que vivió dejando el mundo de los medios para aprender y enseñar el manejo del estrés y la respiración para el bien de la sociedad. Fue una de las primeras seguidoras de Sri Sri Ravi Shankar.