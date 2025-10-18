Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

La periodista Beatriz Goyoaga, creadora de la ONG humanitaria El arte de vivir, aseguró que sigue investigando y trabajando como los hizo durante años en España pero ahora tiene otro fin: "Sigo siendo periodista pero trabajo para que la sociedad tenga menos angustia y violencia".
En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la coach emocional reveló cuál es su nueva misión hace más de 20 años: "Soy voluntaria para el que más lo necesita y es una forma de devolver a la sociedad lo que me dio".
Goyoaga dejó su exitosa carrera en los medios, donde se especializó en la política y la economía, para pasar a ser una conferencista internacional con el objetivo de concientizar con una "campaña mundial para una sociedad sin violencia".
Entre sus obras escribió Del gin tonic a la meditación, donde cuenta el proceso que vivió dejando el mundo de los medios para aprender y enseñar el manejo del estrés y la respiración para el bien de la sociedad. Fue una de las primeras seguidoras de Sri Sri Ravi Shankar.
"Estamos atravesando una era muy difícil, con guerras, con bombas, con angustia y ansiedad, entonces hay que trabajar con estos 'vientos emocionales'. Descubrí hace 26 años que la respiración trabaja con las emociones, por eso ayudo a conocer eso que nadie nos enseñó", destacó en televisión.
"El primer paso es darte cuenta que el cambio está en tus manos... tomar responsabilidad de cómo me estoy sintiendo. Entonces, utilizar tu respiración, la medicina más barata del mercado", aseguró la instructora.