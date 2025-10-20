Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..." El reality show argentino fue el hazmerreír de su par europeo y esto fue viral en redes sociales a la espera de Generación Dorada.







Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina. Captura Instagram

El reality show Gran Hermano España se burló de la versión argentina de Telefe y la noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que falta muy poco para que el programa vuelva a la televisión de la mano de Generación Dorada.

Durante una conversación en la casa del reality show español, se escuchó lo siguiente: "Igual en Argentina es re raro Gran Hermano... Allá pelearse no está bien, siempre gana el pijo, el buenito". Es importante remarcar que "pijo" es una palabra utilizada en España para referirse a alguien de alto poder adquisitivo, el equivalente a "cheto" en nuestro país, algo que fue vinculado con Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Tato Algorta.

Pero eso no fue lo único, sino que agregó: "Los tres primeros siempre son hijitos divinos y la que pelea queda cuarta ponele. No hacen el de famosos, no funciona". Vale recordar que Generación Dorada será una especie de edición así, ya que contará con muchos integrantes de la farándula nacional, además de algunos desconocidos.

Embed Los participantes de Gran Hermano España hablan sobre Gran Hermano Argentina: "Es muy raro allá; pelearse no está bien, siempre gana el buenito y los 3 primeros son todos divinos" pic.twitter.com/QgzVzqJ6r0 — TRONK (@TronkOficial) October 19, 2025

Todo esto fue viral porque en redes sociales suele haber conflicto entre España y Argentina, aunque en esta ocasión hubo mucho apoyo nacional para con estas frases. Esto se debe al repudio generalizado contra Telefe, ya que el público quiere ver otro tipo de reality show y todos los años se dio el mismo resultado.