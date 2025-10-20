IR A
Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

El reality show argentino fue el hazmerreír de su par europeo y esto fue viral en redes sociales a la espera de Generación Dorada.

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Captura Instagram
Thiago sorprendió a Daniela con un ramos de rosas y chocolates
El tierno gesto de Thiago Medina para Daniela Celis por el Día de la Madre

Durante una conversación en la casa del reality show español, se escuchó lo siguiente: "Igual en Argentina es re raro Gran Hermano... Allá pelearse no está bien, siempre gana el pijo, el buenito". Es importante remarcar que "pijo" es una palabra utilizada en España para referirse a alguien de alto poder adquisitivo, el equivalente a "cheto" en nuestro país, algo que fue vinculado con Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Tato Algorta.

Pero eso no fue lo único, sino que agregó: "Los tres primeros siempre son hijitos divinos y la que pelea queda cuarta ponele. No hacen el de famosos, no funciona". Vale recordar que Generación Dorada será una especie de edición así, ya que contará con muchos integrantes de la farándula nacional, además de algunos desconocidos.

Todo esto fue viral porque en redes sociales suele haber conflicto entre España y Argentina, aunque en esta ocasión hubo mucho apoyo nacional para con estas frases. Esto se debe al repudio generalizado contra Telefe, ya que el público quiere ver otro tipo de reality show y todos los años se dio el mismo resultado.

Escándalo en Telefe contra Gran Hermano: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento"

El canal Telefe sumó un nuevo escándalo en la previa al estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, ya que el propio conductor Santiago del Moro anticipó un dato sobre el reality show y el público no lo tomó para nada bien en redes sociales.

Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano: Generación Dorada ya generó mucha polémica en redes sociales.

Gran Hermano: Generación Dorada ya generó mucha polémica en redes sociales.

