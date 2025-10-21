La hermana de la argentina desaparecida en España cree fue secuestrada en un caso de trata de personas

Dolores Lens , hermana de Mariana , la joven argentina de 26 años desaparecida en España desde el 14 de octubre, sostuvo que el caso “se trata de un secuestro para trata de personas” . La joven había viajado al país europeo por una supuesta oferta laboral como niñera y desde hace una semana no hay contacto con su familia.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Dolores relató que su hermana “comenzó a viajar en 2020”. “Primero se fue a Ushuaia y pasó la pandemia ahí. Después se hizo amigos, uno de ellos le comentó que se iba para Andorra y se fue para allá” , contó.

“Después siguió con viajes porque le encanta el esquí. Como en esta temporada en Bariloche no hubo nieve, se quedó acá con la familia como un mes, aproximadamente. Decía que no se quería ir, estaba re cómoda, capaz quería hacer un proyecto con mi mamá y le había llegado a decir que era la última vez que se iba”, agregó.

Sobre el último viaje, explicó: “Se fue el 6, llegó el 7, habló con mi mamá hasta el martes 14. El sábado de esa semana habló conmigo y con mi hermano, nos dijo que nos extrañaba, que nos quería ver, y el miércoles mi mamá le escribió y no respondió”.

La familia notó el corte de comunicación días después. “El jueves le mandé otro mensaje y no le llegó. Nos dimos cuenta el viernes que ya no tenía WhatsApp porque ponía para compartir contacto y decía ‘Invitar a WhatsApp’ . Después nos dimos cuenta que nos había bloqueado a todos, hasta amigos de mi amigo, de mi hermano, todos”, relató.

Además aseguró que desde el martes 14 Mariana no mantiene contacto con ningún familiar. “Después se empezó a contactar con algunos otros amigos y una de las cosas que se dijo fue que era como un problema familiar. Me contacté con una chica que la vio y me dijo que jamás le habló de un problema familiar, y aseguraron que respondía lo justo y necesario”, explicó.

“Al tiempo empezó a interactuar más por mensaje y, cuando le dijeron de hacer videollamada, ella respondió que ‘más tarde’ o algo así”, añadió. Dolores también advirtió que en las últimas horas la cuenta de su hermana publicó una historia que “era un video viejo”. “El video se lo había mandado a mi mamá, era por dentro de la casa mientras decía un texto. También hubo un video de un bebé y ella no subiría ese tipo de fotos”, afirmó.

“Pensamos que es un caso de trata de personas. Ayer hemos visto que un mensaje estaba hecho con inteligencia artificial y que los audios pueden estar truchados, o que la obliguen a decir ciertas cosas”, denunció.

La sospecha se intensificó luego de una videollamada entre Mariana y un amigo, en la que se la notó alterada. “Pudo hacer esa videollamada con anteojos donde se la notaba preocupada, angustiada, miraba para todos lados, y le había comentado que estaba con un chico. No sabemos quién es ese chico”, señaló Dolores.

Finalmente, descartó los rumores sobre conflictos internos: “No había problemas familiares. Tengo el chat de mi mamá con ella desde que se fue hasta que llegó allá y tuvimos la última conexión, se ve que hablaron muy bien. Conmigo hizo una llamada en la que nos decía que nos extrañaba”.