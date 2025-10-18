Ciudadanía española: qué pasa después de que se cumpla el plazo de la Ley de Nietos

El miércoles 22 se vence el beneficio para que argentinos y argentinas obtengan la ciudadanía. Hasta el momento se recibieron 553.293 solicitudes de citas registradas desde el inicio de la ley. ¿Qué pasará?

El miércoles 22 de octubre termina el plazo para poder tramitar la ciudadanía española mediante la Ley de Nietos o de Memoria Democrática . Desde su disposición, el consulado de español en Argentina recibió más de 500 mil citas para poder acceder al beneficio, pero ¿qué ocurrirá después?

Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Para entender los alcances de este cierre, se confirmó que en esta oportunidad no habrá una nueva prórroga y que el vencimiento del 22 de octubre será definitivo , por lo que quedan apenas días para manifestar la voluntad de iniciar el trámite y no quedar excluidos.

Además, las entrevistas consulares que se están asignando actualmente corresponden al año próximo , lo que brinda un margen de tiempo adicional para reunir y organizar la documentación antes de la presentación.

Tras esta fecha, no habrá una nueva extensión , por lo que esta es la última oportunidad para iniciar el trámite. Una vez vencido el plazo, nietos, bisnietos y hasta tataranietos de españoles ya no podrán acceder a la nacionalidad por esta vía.

A partir de entonces, solo podrán solicitar la ciudadanía los hijos de españoles nacidos en España o los hijos menores de edad de quienes la obtengan a través de esta ley.

"Las personas que ya ingresaron la documentación pueden quedarse tranquilas, van a tener una resolución. Y lo mismo quienes ya consiguieron una cita: aunque sea posterior al 22 de octubre, sigue siendo válida y podrán presentarse", expresó Aylén de @VisandoAndo.

Por el momento, Aylén explicó que los consulados están 100% abocados a recibir la documentación, y los tiempos para resolver se extienden. "Entendemos, y esto ya fue comunicado por varios consulados del país, que luego del vencimiento de la ley van a empezar a resolver con más agilidad. Pero hasta el momento los plazos de resolución son de un año y medio, dos años, desde la fecha de presentación", sentenció.

Por otro lado, es importante saber que en el consulado no aceptan poderes, no se transfieren citas, "no puedo transferir mi cita, mi día de turno a otra persona, a otro familiar, aunque sea mi mamá, mi papá".

Ley de Nietos: quiénes pueden solicitar la ciudadanía europea

Según detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, la nueva Ley de Nietos permite que los hijos y nietos de personas nacidas en España y exiliadas durante el franquismo adquieran la doble nacionalidad de forma directa, sin necesidad de vivir en el país por un lapso mínimo determinado. Antes sólo podían solicitarla los hijos de ciudadanos españoles.

Folleto exterior Folleto Ley de Nietos.

También aquellas personas que hayan nacido fuera de España de madre española que haya perdido la nacionalidad por haberse casado con un extranjero antes del 29 de diciembre de 1978.

Lo mismo pasa para las personas mayores de edad que sean hijos de padre o madre españoles a quienes se les haya reconocido la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de la Ley 20/2022 (Ley de Memoria Democrática) o con la Disposición Adicional 7º de la Ley 52/2007 (Memoria Histórica).