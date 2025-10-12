12 de octubre de 2025 Inicio
"Varones Unidos", el grupo antifeminista uruguayo en el que militaba Pablo Laurta

La página web presentaba al presunto autor del doble femicidio de Córdoba como "una víctima de la justicia feminista" y a Luna Giardina como una "psicópata" que secuestró al hijo de ambos.

El logo de Varones Unidos: "Regnum tuum" significa "tu reino" en latín.

El logo de Varones Unidos: "Regnum tuum" significa "tu reino" en latín.

El doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, a manos de Pablo Laurta, no solo tuvo como antesala denuncias por violencia de género, sino también una agresiva campaña de hostigamiento y victimización en redes sociales. El presunto asesino era uno de los impulsores del sitio "Varones Unidos", una plataforma con base en Uruguay cargada de misoginia desde donde se construyó una narrativa para culpar a Luna y presentarlo a él como una víctima de la "justicia feminista".

Agustín Laje y Nicolás Márquez en la presentación del libro en Uruguay.
El presunto doble femicida organizó en 2018 un evento con Agustín Laje y Nicolás Márquez

La página, que dice promover la "masculinidad positiva" y se presenta como un espacio de defensa para hombres, dedicó extensas publicaciones al caso de la pareja, titulando su versión de los hechos como: "El historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina previo al secuestro de Pedro Laurta".

Lejos de asumir la violencia que ya había sido denunciada por la víctima, el sitio presentaba a Giardina como una persona con una "psicopatología", acusándola de realizar "falsas denuncias" y de cometer un "secuestro parental". El texto la describe con "conductas impulsivas, hipersexualidad, una necesidad compulsiva de engañar y mentir".

Varones Unidos
El caso de Pedro Laurta, está en la web como uno de los "casos emblemáticos"

El caso de Pedro Laurta, está en la web como uno de los "casos emblemáticos"

Varones unidos captura

Según la publicación de "Varones Unidos", Laurta era la verdadera víctima de una "intensa campaña de acoso y hostigamiento" por parte de Giardina, no solo contra él, sino también contra su nueva pareja y su familia en Uruguay. El sitio expone supuestas capturas de pantalla de mensajes y comentarios en redes sociales para sostener su relato, acusando a Luna de "acosarlo sexualmente", de intentar "sabotear sus vínculos sociales" y de tener "celos enfermizos".

La publicación escala en su nivel de agresión y acusa a la joven asesinada de seguir un "manual" de acciones dañinas que iban desde la "desvalorización y deshumanización del padre" hasta la "instigación al suicidio" y el "asesinato de un niño", en una macabra referencia al caso de Lucio Dupuy.

"Estas acciones (...) llegando al extremo del abuso infantil y el asesinato de un niño, dejando a las claras el riesgo real de abuso e incluso muerte, en el contexto en que la justicia de Córdoba ha abandonado a este niño", escribieron, invirtiendo por completo la realidad y presentando al femicida como un supuesto salvador.

Este discurso de odio, que buscaba deslegitimar las denuncias de Luna y justificar el accionar de Laurta, terminó siendo la antesala del brutal doble crimen que conmociona al país, dejando en evidencia el peligroso vínculo entre la misoginia online y la violencia machista en el mundo real.

