Nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier: buscan muestras de ADN Peritos y bomberos realizaron un operativo en la casa del principal imputado para intentar determinar quiénes son las dos personas que ingresaron una hora después de Agostina Vega. También continúan buscando los restos de la adolescente. Por Agregar C5N en









La Policía realiza nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier.

Peritos y bomberos realizaron este miércoles un nuevo allanamiento en la casa de Claudio Barrelier, principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega, para recolectar nuevas muestras de ADN con el objetivo de determinar quiénes son las dos personas que ingresaron a la propiedad de la calle Juan del Campillo al 800 una hora después de la llegada de la adolescente de 14 años.

El abogado de Osvaldo Fasseta, el segundo detenido y primer acusado de "encubrimiento agravado", aseguró que no se trata de su cliente y que tiene "pruebas de sobra" para acreditar que esa noche se encontraba trabajando en un kiosco. Sostuvo que Barrelier lo había ido a visitar antes de encontrarse con Agostina y le había prometido regresar, pero durante la noche le indicó: "No voy a volver, no vuelvas a casa porque tengo algo".

La casa se encuentra custodiada por la Policía por amenazas y otro de los objetivos del operativo de este miércoles era evitar la eliminación de pruebas. Además, según detalló la periodista de C5N Mariela López Brown, todavía "no han encontrado todas las partes de Agostina; puede ser que estén intentando encontrarlas en este lugar, por eso ingresaron con picos para romper".

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C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/BNAytlmTSZ — C5N (@C5N) June 10, 2026 El video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani tras el femicidio de Agostina Vega El allanamiento tiene lugar después de que se sumara a la causa el video de Barrelier junto a la dueña del Ford Ka y segunda detenida acusada de "encubrimiento agravado", Soledad Andreani, comprando en una ferretería luego del femicidio de Agostina. El auto no estaba manchado con tierra, como declararon quienes lo limpiaron el martes.

Lopez Brown reveló que la pareja compró un serrucho "para cortar un limonero". Además, la mujer estaba remodelando su casa y compró otros elementos de construcción.