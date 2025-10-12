Fin de la huida: así detuvieron a Pablo Laurta, el hombre acusado de doble femicidio que escapó con su hijo

12 de octubre de 2025 Inicio
Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba, fue detenido este domingo en Entre Ríos tras un operativo conjunto entre policías provinciales. Lo encontraron en el Hotel Berlín junto a su hijo de cinco años, que fue rescatado ileso.

La fuga de Pablo Laurta, el hombre más buscado del país durante la última semana, terminó en una habitación del Hotel Berlín, en el centro de Concordia. Allí fue detenido este domingo, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba y de huir con su hijo de cinco años, que fue rescatado sano y salvo.

El logo de Varones Unidos: Regnum tuum significa tu reino en latín.
"Varones Unidos", el grupo antifeminista uruguayo en el que militaba Pablo Laurta

La captura fue el resultado de un seguimiento arduo. Todo comenzó con la aparición de un Toyota Corolla incinerado en Córdoba, el 9 de octubre. El vehículo pertenecía a Martín Palacios, un remisero de Concordia que había sido contratado por Laurta para un viaje y fue denunciado como desaparecido dos días antes.

Esa conexión encendió las alertas. Las fuerzas de Córdoba y Entre Ríos activaron un intercambio constante de información, hasta que el rastreo de las celdas telefónicas del teléfono del prófugo permitió ubicarlo en la calle Bolívar 733, en pleno centro de Concordia.

Con el hotel rodeado, los efectivos montaron una vigilancia silenciosa. La espera terminó cuando Laurta salió de la habitación 209. Fue reducido en el pasillo, sin ofrecer resistencia. Detrás de él estaba su hijo Pedro, que fue inmediatamente resguardado por los policías.

Minutos después de la detención, Laurta sufrió una descompensación y fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia. La habitación fue asegurada y se espera una orden judicial para su requisa.

Las autoridades confirmaron que el menor quedó bajo protección en la Comisaría del Menor de Concordia, mientras se coordinan los pasos para su reunificación familiar. El operativo, según fuentes del caso, fue “quirúrgico”: no hubo intercambio de disparos ni heridos.

