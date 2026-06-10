Castings fantasmas y abusos: detuvieron a un taxista que se hacía pasar por productor de modelos Gracias al testimonio de varias víctimas, Gabriel Ledesma fue detenido e imputado por los delitos de estafa y abuso sexual. Además, se secuestraron dispositivos electrónicos, computadoras y teléfonos celulares pertenecientes al acusado. Por Agregar C5N en









Situación de casting en estuido fotográfico (Imagen ilustrativa hecha con IA)

Un taxista que se hacía pasar por productor de modelos fue detenido este miércoles tras una serie de denuncias en su contra. Gracias al testimonio de varias víctimas, Gabriel Ledesma fue detenido e imputado por los delitos de estafa y abuso sexual. Además, se secuestraron dispositivos electrónicos, computadoras y teléfonos celulares pertenecientes al acusado.

Según las denunciantes, Ledesma había montado una supuesta agencia llamada “Artemoda” donde captaba aspirantes a modelos a través de redes sociales y utilizaba la ilusión de las jóvenes para cometer abusos. El modus operandi del acusado incluía el alquiler de consultorios médicos particulares o centros estéticos en diferentes zonas de Buenos Aires donde concertaba las "citas laborales".

De acuerdo al informe realizado por Telenoche, Ledesma aprovechaba el momento de intimidad para pedirle a las chicas que se sacaran la ropa y escudaba su pedido en las supuestas exigencias profesionales y estándares de su agencia.

Gabriel ledesma estafador y abusador Una de las denunciantes reveló que el presunto productor aseguraba que se trataba de "un procedimiento normal para agencias de alta costura, pero que en realidad todo se trataba de una trampa".

En el marco de la investigación, la Policía secuestró dispositivos electrónicos, computadoras y teléfonos celulares pertenecientes a Ledesma. El próximo desafío de los investigadores es determinar si el taxista operaba solo o en complicad con más personas, además de determinar si existen registros fílmicos o fotográficos de los presuntos abusos tomados sin el consentimiento de las jóvenes.