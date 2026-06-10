10 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Castings fantasmas y abusos: detuvieron a un taxista que se hacía pasar por productor de modelos

Gracias al testimonio de varias víctimas, Gabriel Ledesma fue detenido e imputado por los delitos de estafa y abuso sexual. Además, se secuestraron dispositivos electrónicos, computadoras y teléfonos celulares pertenecientes al acusado.

Por
Situación de casting en estuido fotográfico (Imagen ilustrativa hecha con IA)

Situación de casting en estuido fotográfico (Imagen ilustrativa hecha con IA)

Un taxista que se hacía pasar por productor de modelos fue detenido este miércoles tras una serie de denuncias en su contra. Gracias al testimonio de varias víctimas, Gabriel Ledesma fue detenido e imputado por los delitos de estafa y abuso sexual. Además, se secuestraron dispositivos electrónicos, computadoras y teléfonos celulares pertenecientes al acusado.

Te puede interesar:

Un video clave muestra a Barrelier y la dueña del Ford Ka juntos tras el femicidio de Agostina Vega

Según las denunciantes, Ledesma había montado una supuesta agencia llamada “Artemoda” donde captaba aspirantes a modelos a través de redes sociales y utilizaba la ilusión de las jóvenes para cometer abusos. El modus operandi del acusado incluía el alquiler de consultorios médicos particulares o centros estéticos en diferentes zonas de Buenos Aires donde concertaba las "citas laborales".

De acuerdo al informe realizado por Telenoche, Ledesma aprovechaba el momento de intimidad para pedirle a las chicas que se sacaran la ropa y escudaba su pedido en las supuestas exigencias profesionales y estándares de su agencia.

Gabriel ledesma estafador y abusador

Una de las denunciantes reveló que el presunto productor aseguraba que se trataba de "un procedimiento normal para agencias de alta costura, pero que en realidad todo se trataba de una trampa".

En el marco de la investigación, la Policía secuestró dispositivos electrónicos, computadoras y teléfonos celulares pertenecientes a Ledesma. El próximo desafío de los investigadores es determinar si el taxista operaba solo o en complicad con más personas, además de determinar si existen registros fílmicos o fotográficos de los presuntos abusos tomados sin el consentimiento de las jóvenes.

El supuesto dueño de la agencia de modelos quedó detenido a disposición de la Justicia e imputado por los delitos de abusos sexuales y estafa,

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La abogada de Soledad Andreani aseguró que su clienta estaba en shock.

Caso Agostina Vega: así fue el momento de la detención de la dueña del Ford Ka

Soledad Andreani le prestó su Ford Ka a Claudio Barrelier.
play

Caso Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka en el que transportaron el cuerpo de la adolescente

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.

La madre de Agostina Vega sigue internada por "un colapso generalizado": "Está devastada"

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Femicidio de Agostina Vega: la abogada del padre pidió más detenciones

El abuelo de la vícitma de femicidio se puso al frente del pedido de jusiticia por su nieta.

Internaron al abuelo de Agostina Vega: se descompensó y su estado es "preocupante"

Barrelier y su amigo se conocían hacía 10 meses. 
play

Quién es Osvaldo Fassetta, el amigo de Barrelier que fue detenido por el femicidio de Agostina Vega

Rating Cero

Cris Morena felicitó en público a Lali Espósito por sus shows en River.

"El mundo necesita artistas como vos": el tierno mensaje de Cris Morena a Lali por sus shows en River

Ambos estuvieron en pareja durante cinco años antes de la ruptura a fines de 2022, cuando el futbolista terminó la relación tras el Mundial de Qatar.

Cami Mayán lanzó munición gruesa contra Alexis Mac Allister: "Me dejaron de enemiga a la suegra"

Lali Espósito reoconció al Indio Solari como un referente en la música.

Lali Espósito se emocionó al recordar el homenaje al Indio Solari en River: "Lo vamos a extrañar"

Wanda Nara en los Martín Fierro 2026.

Wanda Nara, ante una oferta millonaria que amenaza con sacudir a la farándula

Una famosa acusó a Yanina Latorre de mentir.

Una figura del espectáculo destrozó a Yanina Latorre: "Fui víctima de sus inventos"

El cantautor, actor y bailarín puertorriqueño fue gravemente acusado por la supuesta similitud de la estrofa de un reconocido tema musical.

Denuncian que Luis Fonsi le plagió la canción a un ex Gran Hermano: los detalles

últimas noticias

Yomif Kejelcha, el segundo hombre más veloz de la historia  del maratón.

El etíope Yomif Kejelcha participará de los 21K de Buenos Aires

Hace 13 minutos
Situación de casting en estuido fotográfico (Imagen ilustrativa hecha con IA)

Castings fantasmas y abusos: detuvieron a un taxista que se hacía pasar por productor de modelos

Hace 45 minutos
El Gobierno negoció con las universidades.

Tras los reclamos, el Gobierno anunció que se firmó un acuerdo para el financiamiento de las universidades

Hace 46 minutos
Cris Morena felicitó en público a Lali Espósito por sus shows en River.

"El mundo necesita artistas como vos": el tierno mensaje de Cris Morena a Lali por sus shows en River

Hace 51 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

EE UU atacó otro buque petrolero en Omán y continúa con las represalias contra Irán

Hace 56 minutos