El caso Ángel: tres meses sin justicia y una autopsia que abre más preguntas que respuestas

A 90 días de su muerte, el resultado histopatológico generó una nueva polémica: habló de neumonía cuando el informe preliminar describía daño cerebral grave. Su padre advirtió que no esperará más.

Ángel López tenía cuatro años y pesaba 19 kilogramos cuando llegó al Hospital de Comodoro Rivadavia con daño cerebral grave. Murió el 5 de abril . Su madre, Mariel Altamirano, y su padrastro, Michel Kevin González, están detenidos con prisión preventiva por seis meses bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo. A tres meses de su muerte, el caso acumula polémicas judiciales, informes contradictorios y funcionarios investigados que, según la familia, siguen cobrando sus sueldos sin consecuencias.

La autopsia preliminar, firmada por la médica forense Natalia Gómez, describió un cuadro devastador: 21 hematomas en el cuero cabelludo y zona subgaleal, hemorragia cerebral, edema y lo que los especialistas denominan síndrome del sacudón, una forma de maltrato físico que genera daño neurológico severo.

Pero durante la primera semana de mayo, el informe histopatológico llegó con una conclusión diferente: la muerte pudo haber sido causada por una infección pulmonar que derivó en neumonía y, de allí, en falla cerebral .

La divergencia encendió alarmas en la querella. El abogado del padre de Ángel teme que la causa sea recaratulada como abandono de persona , un delito con penas notablemente menores al homicidio agravado.

Sin embargo, el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, salió públicamente a calmar esa lectura. Según explicó, ambos informes no son necesariamente contradictorios: "Puede ser un mecanismo combinado", sostuvo, en referencia a que los golpes, el abandono y la neumonía —que según la investigación Ángel ya padecía desde el 7 de marzo sin recibir tratamiento— podrían haber actuado en conjunto. El fiscal del caso, Facundo Oribones, agregó que el niño presentaba además signos evidentes de mala alimentación y descuido generalizado .

Caso Ángel: la tenencia que nadie frenó

Para entender cómo Ángel terminó bajo la custodia de su madre biológica, hay que remontarse a noviembre de 2025. Hasta entonces, el niño vivía con su padre y su pareja, Lorena, quien lo crio desde bebé: le enseñó a caminar, le dio sus primeras comidas, fue su referente afectivo desde que su madre biológica se fue de Comodoro Rivadavia y se radicó en otra provincia.

Cuando Altamirano regresó a la ciudad y reclamó la tenencia, el juez de familia Pablo José Pérez se la otorgó. Esa decisión hoy es objeto de escrutinio judicial. La Justicia de Chubut ordenó investigar a las psicólogas Jennifer Grisel Leiva y Vanessa Marín, autoras del informe que avaló la entrega del niño a su madre, por presunta negligencia y falsedad de informes. También están bajo la lupa el juez Pérez y el fiscal interviniente en ese proceso.

Sandra Jaramillo, docente de Ángel en el colegio al que asistía antes de que su madre lo cambiara de institución, había elaborado un informe alertando sobre cambios contundentes en el comportamiento del menor desde que volvió a vivir con Altamirano. No fue escuchada.

El estado del expediente

La causa está caratulada como homicidio agravado por el vínculo. La prisión preventiva de Altamirano y González vence en tres meses. La defensa solicitó una nueva lectura de la autopsia en busca de contradicciones, lo que la querella interpreta como una estrategia para dilatar el proceso y buscar una recaratulación favorable.

Hay más de 50 testigos identificados. Los estudios médicos fueron realizados en cuatro oportunidades. Sin embargo, la fecha del juicio oral todavía no fue fijada, y según el entorno de la familia, la defensa busca que se postergue hasta el año próximo.

"La última marcha tranquila"

El padre de Ángel habló en la última movilización y su mensaje fue un ultimátum. Expresó que fue su "última marcha tranquila" y advirtió que no tolerará más dilaciones: "Estoy cansado de que me tomen el pelo. Están queriendo alargar todo para que pasen las elecciones, para que pase el Mundial, para que la gente se olvide y vaya cada vez menos a las marchas".

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Además, denunció que el cuerpo de su hijo todavía no les fue entregado y que varios de los funcionarios señalados como responsables —entre ellos las psicólogas investigadas y la defensora Verónica Roldán— continúan en sus cargos o de licencia, pero cobrando sus sueldos. "El juez sigue firmando sentencias. Para mí, esa persona firma sentencias de muerte para los chicos", expresó.

Lorena, la pareja del padre, fue quien lo crio y quien más cerca estuvo de Ángel durante su corta vida. También reclama que caigan "los otros cuatro" responsables, en alusión a los funcionarios que habilitaron la situación que terminó con la muerte del niño.