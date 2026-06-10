Horror en La Plata: hallaron muerta a una adolescente que había denunciado abuso sexual

Fue encontrada por su madre en su domicilio de Melchor Romero. Las autoridades señalaron que no se encontraron accesos forzados ni faltantes de valor en la casa.

Una adolescente de 15 años fue hallada muerta en su vivienda de la ciudad de La Plata y la Policía sospecha que se suicidó después de que denunciara haber sido víctima de un abuso sexual, aunque las autoridades esperan los resultados de la autopsia y las declaraciones testimoniales.

La Justicia ratificó el sobreseimiento a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual: "Hubo consentimiento"

El hecho se registró cuando la adolescente, identificada como Zahiara Jazmín Quispe, fue hallada muerta por su madre en una casa de Melchor Romero. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la mujer advirtió que su hija atravesaba un cuadro "preocupante y depresivo".

En este marco, la investigación por el presunto abuso sexual se encuentra a cargo de la Fiscalía 8, encabezada por Patricio Barraza, mientras que el hombre acusado se llama Raúl Ojeda y permanece en libertad. La causa fue caratulada como "corrupción y abuso sexual de menores".

En tanto, tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades abrieron una causa por "averiguación de causales de muerte", aunque según el medio mencionado las fuentes del caso señalaron que "no se encontraron accesos forzados, ni faltantes de valor".

Los investigadores advirtieron que la muerte de la menor se encuentra ligada a un presunto "suicidio", mientras que se espera por el resultado de la autopsia y las declaraciones testimoniales.

La Justicia ratificó el sobreseimiento a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán ratificó el sobreseimiento por abuso sexual agravado de los exfutbolistas de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, después de que fueran denunciados por una periodista tucumana.

La jueza Patricia del Valle Carugatti confirmó la decisión del juez Augusto José Paz Almonacid, quien había establecido que el hecho "no constituye delito". En este marco, la magistrada denegó las solicitudes para reabrir la investigación o analizar las pruebas en la causa y remarcó que el episodio sucedió, pero agregó que "no constituye delito porque fue un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal".

En tal sentido, según consignó TN, Del Valle Carugatti consideró una serie de mensajes entre la joven tucumana y sus amigas, en los que la denuncia aseguró que se encontraba "chocha, contenta, satisfecha" y que sintió "la adrenalina que necesitaba".