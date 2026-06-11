La Plata: piden llevar a juicio a la dueña del depósito que se incendió y derrumbó Se trata de una solicitud del fiscal Fernando Padovan. La mujer, llamada Roxana Aloise, podría enfrentar un proceso ya que el establecimiento se encontraba clausurado pero permanecía operativo. Por Agregar C5N en









El incendio conmocionó a La Plata.

El fiscal Fernando Padovan pidió que se eleve a juicio a Roxana Aloise, la dueña de la empresa Al Tecno, propietaria del depósito de electrodomésticos de La Plata que se incendió y luego se derrumbó en julio de 2025. La investigación expuso que el establecimiento se encontraba clausurado y funcionaba ilegalmente.

En su solicitud, Padovan advirtió que la mujer, acusada de "estrago culposo agravado y desobediencia, en concurso real", ignoró la clausura del depósito y comprometió a las personas que viven en la zona. La Municipalidad lo había inhabilitado el 25 de junio de 2025 y había ordenado la suspensión total de actividades, mientras que la medida fue ratificada dos días después por el Juzgado de Faltas N°5.

Un informe confeccionado por los bomberos determinó que las llamas habrían comenzado debido a un cortocircuito en una oficina ubicada en la planta baja del edificio. Allí funcionaba un local de electrodomésticos y se estima que en los pisos superiores se depositaban distintos artículos inflamables, lo que produjo el incontrolable avance de las llamas, que desprendieron gases tóxicos e intenso humo negro.

CONTINÚAN los TRABAJOS en LA PLATA tras el INCENDIO El incendio conmocionó a La Plata. Una de las primeras estructuras que se derribó fue la parte del frente y dos camionetas fueron alcanzadas por las llamas. Por su parte, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, explicó en aquel entonces que el incendio tomó totalmente el edificio y comprometió la estructura. "Se procedió a evacuar los edificios linderos", expresó en diálogo con C5N.

El depósito, de cuatro pisos, ardió durante más de cinco horas en un incendio que destruyó buena parte del edificio. Una de las imágenes más impresionantes del hecho fue cuando heladeras y lavarropas volaban por los aires producto de las explosiones ante los productos inflamables dentro del lugar.