Quién es Pablo Laurta, el presunto autor del doble crimen de Córdoba que habría secuestrado a su hijo

El hombre, conocido en Uruguay como un empresario de medios, es el creador de una cuenta en redes sociales denominada “Varones Unidos”, una organización que se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”.

Está señalado como el autor del femicidio de la madre y abuela de su hijo, Pedro

La Justicia argentina lanzó un Alerta Sofía para hallar a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un nene de 5 años quien habría sido raptado por su padre, Pablo Laurta , señalado como el presunto autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra en Córdoba . El hombre, de nacionalidad uruguaya, tiene denuncias por violencia de género .

Desesperada búsqueda de un nene de 5 años tras el femicidio de su madre y su abuela: sospechan que se lo llevó su padre

Los investigadores creen que Laurta habría ingresado a la casa donde vivían las víctimas, Luna Giardina, la madre del niño, y Mariel Zamudio, abuela del pequeño, el sábado por la mañana, las asesinas con un arma de fuego y posteriormente huyó con el niño.

En medio de la investigación, el brutal femincidio está relacionado a un contexto de antecedentes de violencia de género : el hombre había sido agresivo con su expareja y madre de su hijo y una denuncia. Luna Giardina había escapado del país vecino con su hijo Pedro hacía casi tres años, luego de que Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior.

Sin embargo, en Uruguay, Laurta “tiene otro perfil”: es conocido como un empresario de medios y es el creador de una cuenta en redes sociales denominada Varones Unidos . Esa organización se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”.

En la web de la misma, tiene un apartado especial como “un caso emblemático” el de su hijo Pedro, siendo uno de los referentes de la lucha de los padres . En el mismo, contiene cuatro artículos en el que el primero denuncia que “la Justicia de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones”.

Según se detalla en la publicación, señalan a la abuela del pequeño, como una mujer que “representaba peligro” para la familia en incluso asegura que cuando Giardina escapa de tierras uruguayas recibe llamados de extorsión para volver a ver su hijo y que recibió una denuncia a la que calificó como “falsa”.

Varones Unidos El caso de Pedro Laurta, está en la web como uno de los "casos emblemáticos"

Mientras que en los otros artículos publicaron “el historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Giardina” previo a lo que denuncia, fue el secuestro de su hijo y por el que la mujer regresó a la Argentina.

Se activó el Alerta Sofía por la desaparición de Pedro Rodríguez Laurta

Tras el doble femicidio en Córdoba, comenzó la intensa búsqueda de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, ya que los investigadores creen que el presunto autor de los crímenes fue Pablo Laurta, padre del niño, un hombre de nacionalidad uruguaya.

Por ellos, la Justicia argentina activó el alerta Sofía y de búsqueda internacional para dar con el paradero tanto del pequeño como del hombre ya que se estima que podrían haber regresado a Uruguay.

“La Unidad Judicial Homicidios pide colaboración para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, quien fue sustraído del domicilio de su madre -sito en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba – con fecha 11 de octubre de 2025. Se sospecha que quien se llevó al niño es el padre, de nacionalidad uruguaya y que intenta pasar a ese país”, informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba.