11 de junio de 2026 Inicio
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Protestas antimigratorias sacuden Irlanda del Norte y se extienden a todo el Reino Unido

Después de que un inmigrante sudanés apuñalara a otro hombre, se desataron una serie de movilizaciones en Belfast que luego se replicaron en otras ciudades. Algunas incluyeron incendios de viviendas, vehículos y barrios de extranjeros.

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Se multiplican las protestas antimigratoris en Irlanda del Norte. 

Se multiplican las protestas antimigratoris en Irlanda del Norte. 

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Las violentas movilizaciones antimigratorias que comenzaron en Irlanda del Norte, a raíz de que un inmigrante sudanés apuñalara a otro hombre durante la noche del lunes en Belfast, se extendieron a todo el Reino Unido y, en algunos casos, implicaron incendios de viviendas y vehículos de inmigrantes o ataques a barrios con mayoría de extranjeros.

La Policía de La Plata intervino en el hecho.
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Las manifestaciones comenzaron luego de que Hadi Alodid, un refugiado sudanés de 30 años, atacara a Stephen Ogilvie con un cuchillo en plena calle, alrededor de las 22:30, hora local. La víctima, que se encuentra internada en estado delicado, quedó tendida en el suelo con graves lesiones entre las que se constató la pérdida de un ojo.

Fernanda Cornejo conversó con Daniela Ballester en El Diario, por C5N, y explicó que el aumento de los discursos contra personas migrantes en Estados Unidos y Europa derivó en la multiplicación de violentas manifestaciones a lo largo y ancho de todo el Reino Unido. "Distintas personas que tienen voz pública, como por ejemplo Elon Musk, el dueño de X, asesor y muy amigo, en su momento, de Donald Trump, están incitando al odio, están llamando a la gente a movilizarse en distintos puntos", advirtió la periodista.

En cuanto a los discursos de odio difundidos por personas con amplio alcance y que se replican en redes sociales, Cornejo señaló que se encuentran alineados a la idea de que todos los inmigrantes son peligrosos. En ese sentido, la periodista aclaró que estas voces intentan convencer a la población de "que no son hechos aislados, que los migrantes que están indocumentados se tienen que ir del territorio que están habitando".

La periodista señaló que el magnate sudafricano arremetió contra el primer ministro británico, Keir Starmer, en su cuenta oficial de X, y aseguró que el mandatario "odia a la gente blanca, está permitiendo que personas de origen de Sudán asesinen, que ataquen y que, incluso, apuñalen a personas del origen nacional, y que no pueden permitir que exista más migración de este tipo".

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Sin embargo, Cornejo resaltó que el victimario, en este caso, no era indocumentado. "Esta persona de origen sudanés de 30 años estaba con todos sus papeles al día", explicó sobre la situación de Hadi Alodid, quien contaba con todos los papeles correspondientes, que fue detenido y permanece bajo prisión preventiva.

Los ataques a inmigrantes en Belfast se convirtieron en una cacería

La periodista se detuvo a analizar las consecuencias de las posturas de personas con poder y llegada a grandes cantidades de personas mediante redes sociales. "No tiene por qué agitarse un discurso de odio antiinmigrantes y desatar todo esto que estamos viendo ahora en imágenes. Le están tratando de quemar sus casas. Están en los suburbios", describió sobre la situación que viven los extranjeros, principalmente africanos, no solo en el territorio irlandés, sino en otras localidades del Reino Unido.

En ese contexto, la comunicadora puntualizó que en la capital irlandesa, donde ocurrió el hecho que desencadenó todo, la situación es crítica. "Tuvieron que evacuar a muchísimos de los migrantes que están ahí albergados en Belfast y que no podían escapar, porque fueron muchas oleadas de personas que están sumándose a las distintas consignas de estos incitadores de odio, que quieren sacar a los migrantes de ese territorio", detalló.

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