20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una turista brasilera ingresó desnuda a un río de Córdoba e intervino la Policía

Las personas presentes en el río Anisacate en Villa Los Aromos llamaron a los efectivos porque había familias y niños. Por ese motivo, tuvo que vestirse y abandonar el lugar.

Por
La turista brasilera se visitó y tuvo que retirarse.

La turista brasilera se visitó y tuvo que retirarse.

Redes sociales

Un insólito episodio ocurrió en el río Anisacate en Villa Los Aromos, en Córdoba, cuando una turista brasileña decidió meterse desnuda al agua en plena tarde calurosa. Pero, como había familias y niños, tuvo que intervenir la Policía, quien la obligó a vestirse y retirarse.

Te puede interesar:

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

La mujer paseaba con su pareja por la orilla y tuvo la intención de meterse en el agua sin ropa, pero no estaba vacío, sino que había mucha gente en el lugar que se horrorizó con el hecho.

Minutos más tarde, se acercaron los oficiales y le explicaron que su accionar podría resultar ofensivo para quienes se encontraban en la escena. Por ese motivo, tuvo que vestirse y abandonar la zona sin que se produjeran inconvenientes mayores.

La zona turística se encuentra sobre la Ruta Provincial 5 y suele ser elegido no solo por las personas que visitan, sino también por sus propios vecinos. Allí se destacan Los Patos y LA Curva. Es un lugar concurrido por familias locales y turistas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El dolor del padre de la mujer atropellada por ladrones en La Matanza: "Me arrebataron a mi hija"

Un empleado robó una cifra millonaria.

Entre Ríos: un comercio puso cámaras de seguridad y se descubrió la infidelidad de un empleado

Asaltaron la casa de Valeria Mazza.

Entraron a robar en la casa de Valeria Mazza: qué se llevaron los delincuentes

play

Ladrones chocaron una moto con un auto robado y mataron una mujer en La Matanza

La tía de la víctima quedó detenida.

Una joven denunció a su tía por obligarla a prostituirse a cambio de mercadería y dinero

La cuadra donde ocurrió la entradera a la casa de la hija de Mariano Grondona.

Violento asalto a una de las hijas de Mariano Grondona en su casa de San Isidro

Rating Cero

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

La imagen los mostró tomando un café en un bar porteño, en un plan relajado y cotidiano.

La nieta de Susana Giménez confirmó su relación con un jugador de Boca: de quién se trata

La ficción que tanto se ha mencionado a lo largo de este artículo se llama Ausente, y su reciente llegada al catálogo de Netflix ha despertado nuevamente el interés por los thrillers psicológicos.
play

Thriller psicológico: de qué se trata Ausente, la serie que está siendo cada vez más vista en Netflix

Netflix estrenó una miniserie de ficción basada en una verdadera revista para adultos y sorprendió a todos: ¿cuál es?
play

Esta miniserie de ficción pero basada en una verdadera revista para adultos sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix
play

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: de cuál se trata

Celis y Medina se conocieron en Gran Hermano y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina reveló cómo está el vínculo con Daniela Celis: "Dormimos..."

últimas noticias

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: se activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Hace 36 minutos
El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Hace 45 minutos
Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

Hace 49 minutos
play
El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

Hace 1 hora
Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

Hace 1 hora