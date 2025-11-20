Una turista brasilera ingresó desnuda a un río de Córdoba e intervino la Policía Las personas presentes en el río Anisacate en Villa Los Aromos llamaron a los efectivos porque había familias y niños. Por ese motivo, tuvo que vestirse y abandonar el lugar. Por







La turista brasilera se visitó y tuvo que retirarse. Redes sociales

Un insólito episodio ocurrió en el río Anisacate en Villa Los Aromos, en Córdoba, cuando una turista brasileña decidió meterse desnuda al agua en plena tarde calurosa. Pero, como había familias y niños, tuvo que intervenir la Policía, quien la obligó a vestirse y retirarse.

La mujer paseaba con su pareja por la orilla y tuvo la intención de meterse en el agua sin ropa, pero no estaba vacío, sino que había mucha gente en el lugar que se horrorizó con el hecho.

Minutos más tarde, se acercaron los oficiales y le explicaron que su accionar podría resultar ofensivo para quienes se encontraban en la escena. Por ese motivo, tuvo que vestirse y abandonar la zona sin que se produjeran inconvenientes mayores.

La zona turística se encuentra sobre la Ruta Provincial 5 y suele ser elegido no solo por las personas que visitan, sino también por sus propios vecinos. Allí se destacan Los Patos y LA Curva. Es un lugar concurrido por familias locales y turistas.