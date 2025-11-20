20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Chiqui Tapia cruzó al presidente de La Liga de España: "Nuestro torneo es popular, competitivo y formador"

El titular de la AFA cargó contra Javier Tebas, quien advirtió sobre el nivel de los clubes locales y el formato del campeonato. "No aceptamos descalificaciones", marcó.

Por
Claudio Tapia

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

X (@tapiachiqui)

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, le respondió al presidente de La Liga de España, Javier Tebas, quien expuso que siente "pena" debido a los rendimientos de los clubes argentinos y el formato local.

El momento de la agresión a Rubiales.
Te puede interesar:

Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro

Durante el evento Olé Summit, Tebas, quien es el presidente de La Liga de España desde 2013, cuestionó el nivel del fútbol argentino: "Lo primero que siento es pena porque un país con tanta pasión, aficionados y sentido de pertenencia no tiene un fútbol y clubes con un rendimiento que les permita convertirse en potencia mundial a nivel clubes".

Por otro lado, agregó: "Si yo pudiese tener un segundo pasaporte, sería argentino. Me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por cómo está".

Chiqui Tapia tuit 1
La publicación de Chiqui Tapia.

La publicación de Chiqui Tapia.

En tanto, Tapia cargó contra Tebas y defendió el campeonato local. "Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial. ¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes?", aseveró en su cuenta de la red social X.

También advirtió que los dichos del presidente de La Liga de España "Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones. Y para que quede claro, no hace falta 'nacionalizarte'. El argentino nace donde quiere, Javier Tebas".

Chiqui Tapia tuit 2
La publicación de Chiqui Tapia.

La publicación de Chiqui Tapia.

Chiqui Tapia, en medio de la polémica: "No siempre la culpa es del árbitro cuando un equipo pierde"

El líder de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia habló de la actualidad del fútbol argentino y no esquivó la pregunta sobre el arbitraje, su floja actualidad y las sospechas de siempre: "No siempre la culpa cuando un equipo pierde es del árbitro", expresó.

En el evento Olé Summit, en la Usina del Arte, el presidente de la casa madre del fútbol se refirió a los cuestionamientos de los árbitros, fecha tras fecha en el Torneo Clausura 2025, y aseguró: "Tan malo el arbitraje argentino no es. Cuando hay un error humano cada uno lo ve a su manera y lo demuestra. También hay artistas que predisponen mal".

Además, agregó: "Cuando uno llega mal predispuesto, conviviendo y consumiendo cosas que no le hacen bien al fútbol, no está bien. Acá esto no es corregir de un solo lado. Todos tenemos que corregir: jugadores, periodistas, hinchas. A veces parece que los jugadores nunca se equivocan, que los técnicos nunca fallan los planteos”.

Como defensa, Tapia recordó la etapa de Julio Humberto Grondona, al frente de la AFA, para comparar la situación actual de su club, Barracas Central y Arsenal, el equipo de "Don Julio". “Sin dudas siempre está la sugestión esa, eso siempre existió, desde Grondona con Arsenal. También con Barracas. Y dicen que Riestra, y Riestra estuvo 24,25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? Decían que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Y perdió y San Martín de San Juan descendió”, ejemplificó.

Finalmente, concluyó: "Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos, parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rodrigo Rey con su hijo Benicio en el Libertadores de América

El descargo Rodrigo Rey, arquero de Independiente, ante el fallo que asegura la educación de su hijo con TEA

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

Este jugador participó del histórico scudetto del Nápoli en 2023.

La historia que sorprende al fútbol: pasó de recorrer basureros y limpiar canoas a ser un goleador temible

Centralterminó primero en la Tabla Anual, por los puntos obtenidos en el Apertura yClausura 2025

Rosario Central sumó una estrella por terminar primero en la tabla anual: los mejores memes

Rosario Central festejando la copa que le entregó la AFA. 

La AFA le entregó un trofeo de campeón a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual

Rating Cero

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz"

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

Cabré habló son filtro sobre la madre de su hija y su nueva pareja.

"Lo importante es que Rufina esté bien": Nicolás Cabré habló sobre la China Suárez y Mauro Icardi

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

últimas noticias

La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

Hace 12 minutos
play

Malas noticias para Milei y Caputo: los bancos estadounidenses suspendieron el rescate para Argentina

Hace 15 minutos
El equipo del Ministerio de Economía ante una licitación clave.

Deuda en pesos: el Gobierno llamó a licitación para renovar casi $15 billones

Hace 34 minutos
Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia cruzó al presidente de La Liga de España: "Nuestro torneo es popular, competitivo y formador"

Hace 53 minutos
Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mi y a mi futura esposa, publicó Cristiano Ronaldo. 

Cristiano Ronaldo publicó una foto con la "Llave de oro" de la Casa Blanca junto a Trump

Hace 1 hora