Chiqui Tapia cruzó al presidente de La Liga de España: "Nuestro torneo es popular, competitivo y formador"

El titular de la AFA cargó contra Javier Tebas, quien advirtió sobre el nivel de los clubes locales y el formato del campeonato. "No aceptamos descalificaciones", marcó.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , le respondió al presidente de La Liga de España, Javier Tebas , quien expuso que siente "pena" debido a los rendimientos de los clubes argentinos y el formato local.

Durante el evento Olé Summit, Tebas, quien es el presidente de La Liga de España desde 2013, cuestionó el nivel del fútbol argentino: "Lo primero que siento es pena porque un país con tanta pasión, aficionados y sentido de pertenencia no tiene un fútbol y clubes con un rendimiento que les permita convertirse en potencia mundial a nivel clubes".

Por otro lado, agregó: "Si yo pudiese tener un segundo pasaporte, sería argentino. Me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por cómo está".

En tanto, Tapia cargó contra Tebas y defendió el campeonato local. "Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial. ¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes?", aseveró en su cuenta de la red social X.

También advirtió que los dichos del presidente de La Liga de España "Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones. Y para que quede claro, no hace falta 'nacionalizarte'. El argentino nace donde quiere, Javier Tebas".

Chiqui Tapia tuit 2 La publicación de Chiqui Tapia. X

Chiqui Tapia, en medio de la polémica: "No siempre la culpa es del árbitro cuando un equipo pierde"

El líder de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia habló de la actualidad del fútbol argentino y no esquivó la pregunta sobre el arbitraje, su floja actualidad y las sospechas de siempre: "No siempre la culpa cuando un equipo pierde es del árbitro", expresó.

En el evento Olé Summit, en la Usina del Arte, el presidente de la casa madre del fútbol se refirió a los cuestionamientos de los árbitros, fecha tras fecha en el Torneo Clausura 2025, y aseguró: "Tan malo el arbitraje argentino no es. Cuando hay un error humano cada uno lo ve a su manera y lo demuestra. También hay artistas que predisponen mal".

Además, agregó: "Cuando uno llega mal predispuesto, conviviendo y consumiendo cosas que no le hacen bien al fútbol, no está bien. Acá esto no es corregir de un solo lado. Todos tenemos que corregir: jugadores, periodistas, hinchas. A veces parece que los jugadores nunca se equivocan, que los técnicos nunca fallan los planteos”.

Como defensa, Tapia recordó la etapa de Julio Humberto Grondona, al frente de la AFA, para comparar la situación actual de su club, Barracas Central y Arsenal, el equipo de "Don Julio". “Sin dudas siempre está la sugestión esa, eso siempre existió, desde Grondona con Arsenal. También con Barracas. Y dicen que Riestra, y Riestra estuvo 24,25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? Decían que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Y perdió y San Martín de San Juan descendió”, ejemplificó.

Finalmente, concluyó: "Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos, parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó".