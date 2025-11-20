Deuda en pesos: el Gobierno llamó a licitación para renovar casi $15 billones La Secretaría de Finanzas lanzó un menú de 10 instrumentos financieros, con el desafío de renovar el 100% de los vencimientos en una licitación clave para convalidar la baja de tasas y estirar plazos. Por







El equipo del Ministerio de Economía ante una licitación clave. Télam

El Gobierno anunció el llamado de la anteúltima licitación del año, donde el Tesoro afronta vencimientos por $14,5 billones en un test clave en el mercado para convalidar la baja de tasas que viene desarrollando el Banco Central en las operaciones simultáneas en BYMA y estirar plazos de la deuda en pesos.

El Ministerio de Economía informó el menú de 10 instrumentos financieros que pondrá a disposición de los inversores para tratar de renovar los $14,5 billones, luego de haber canjeado unos $2 billones que estaban en manos del Banco Central.

En la previa del llamado a licitación, la gestión libertaria liberó "el apretón monetario" que había comenzado en la previa a las elecciones legislativas de octubre con recortes de la tasa de interés al 20% (operaciones simultáneas) y una flexibilización en los encajes bancarios: a partir del 1° de diciembre se eliminará la exigencia adicional de 3,5% para depósitos vista impuesta en agosto y recortará la exigencia mínima para el cómputo del efectivo mínimo de 95% a 75%.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 26 de noviembre:



LECAP, BONCAP, LECER, BONCER, LETAMAR.



13/02/26 (T13F6)

30/04/26 (S30A6)

30/04/26 (M30A6) - nueva

29/05/26 (X29Y6) - nueva

30/10/26 (TZXO6)

30/10/26 (S30O6)

30/04/27 (T30A7)

30/04/27… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 20, 2025 "Hoy el BCRA se bajo en simultaneas al 20% (estaba en 22%) y en consecuencia, la tasa de caución y las demás tasas, fueron para abajo también. Creemos que el fin buscado es tener un mejor rolleo en la licitación del tesoro, cuyos instrumento se anuncian hoy post market. Baja la tasa que paga a 1 dia y si uno quiere mayores rendimientos, debe ir a buscarlos al mercado de deuda pública", expresó en su cuenta de X Nicolás Cappella, analista de IEB.

Además, añadió: "En la licitación del tesoro, de 14,5 billones, 4 billones se explica por títulos DL (cobertura por las elecciones) que es difícil que se rollee por títulos similares y otros 4 billones son títulos Tamar que los bancos suscribieron, para poder calzarlo con encajes".