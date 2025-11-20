Entre Ríos: un comercio puso cámaras de seguridad y se descubrió la infidelidad de un empleado

Embed - Policía de la Provincia de Misiones on Instagram: "Empleado infiel robó $8 millones del local donde trabajaba y terminó detenido La Policía esclareció en pocas horas el robo cometido en un comercio de tecnología de calle Bolívar, en Posadas. Tras el análisis de cámaras privadas y un allanamiento ordenado por la Justicia, detuvieron a un empleado y recuperaron $7.275.000 que había escondido en su vivienda. El implicado incluso volvió a trabajar en su horario habitual, donde fue arrestado. La investigación se inició este lunes, cuando una trabajadora de la firma denunció la sustracción de ocho millones de pesos que estaban ocultos entre mercaderías del depósito del local ubicado en calle Bolívar 1911, en el centro de Posadas. A partir de la denuncia, los efectivos de la Comisaría Primera analizaron imágenes captadas por cámaras privadas del comercio. En los registros se observa a un individuo ingresando al local cerca de las 5:30 de la mañana, antes de la apertura. Un detalle determinante, el reconocimiento preliminar de las zapatillas que llevaba puestas, permitió vincular al sospechoso con uno de los empleados que tenía acceso a las llaves fuera del horario comercial. Con esa evidencia, los investigadores demoraron a Nahuel D., de 36 años, quien tras cometer el hecho se presentó a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Luego, con la presencia del juez del Juzgado de Instrucción N.º 2, Dr. Juan Manuel Monte, se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en avenida 115 y calle Lorenzini. Durante la requisa, efectuada ante testigos hábiles, los efectivos hallaron $7.275.000 en billetes de 20, 10, 2 y 1 mil pesos, ocultos en una de las habitaciones. El dinero fue secuestrado y la Policía continúa trabajando para establecer si existieron otros involucrados y para recuperar la totalidad del botín sustraído. #seguridad #911 #policia #cuidado #tecnologia #cámaras"

