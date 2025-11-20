20 de noviembre de 2025 Inicio
Entre Ríos: un comercio puso cámaras de seguridad y se descubrió la infidelidad de un empleado

El trabajador fue grabado mientras cometía un hecho insólito en el local de tecnología y fue detenido por la Policía.

Un empleado robó una cifra millonaria.

El empleado de un local de tecnología ubicado en Posadas, Misiones, fue grabado por las cámaras de seguridad y descubrieron que realizó una maniobra ilegal luego de las sospechas de los dueños: robaba la recaudación. Los investigadores analizaron el caso y lo detuvieron.

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Una de las trabajadoras había denunciado que faltaron $8 millones de un dinero que estaba guardado entre las mercaderías del depósito y realizaron un procedimiento para determinar quién había sido la persona que se lo llevó.

Las personas a cargo analizaron las cámaras de seguridad y pudieron ver como uno de los empleados, el cual se encargaba de realizar la apertura del local, ingresaba dos horas antes del inicio, cerca de las 05:30 para poder llevarse dinero.

Lograron identificarlo porque las zapatillas que llevaba coincidía con la de uno de los empleados y también tenía las llaves del comercio. Los efectivos confirmaron que Nahuel D, de 36 años, se presentó a trabajar normalmente y lo detuvieron.

El Juzgado de Instrucción N°2, a cargo del doctor Juan Manuel Monte, realizó un allanamiento de su vivienda ubicada en la avenida 115 y calle Lorenzini. Allí identificaron que tenía $7.275.000 en su domicilio. El dinero fue secuestrado y lo llevaron detenido.

