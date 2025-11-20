20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

El Banco Central confirmó el 11° incremento consecutivo en los atrasos de pago: los hogares llegaron a un 7,3% de irregularidad, con fuerte presión en préstamos personales y tarjetas.

Por
La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

La morosidad de las familias volvió a subir en septiembre y alcanzó un nuevo récord desde que el Banco Central comenzó a medirla, en 2010. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos de la entidad monetaria, el ratio de irregularidad en los hogares avanzó del 6,6% al 7,3%, consolidando once meses consecutivos en alza.

La entidad que lidera Santiago Bausili flexibilizó los encajes.
Te puede interesar:

El Banco Central flexibilizó los encajes bancarios previo a una nueva licitación de deuda

El deterioro volvió a concentrarse en los préstamos personales, que saltaron del 8,2% al 9,1%, y en los consumos con tarjeta de crédito, que treparon del 6,7% al 7,4%. En los prendarios se registró apenas un movimiento al alza y en los créditos hipotecarios se mantuvo la estabilidad, con un nivel de morosidad de 0,9%.

Del lado de las empresas, el indicador también mostró un aumento, aunque de menor magnitud: pasó del 1,4% al 1,7%, con un avance más marcado en los créditos con garantía prendaria.

Al combinar ambos segmentos, familias y firmas, la irregularidad del sistema trepó del 3,7% al 4,2%. Para encontrar un nivel más alto hay que retroceder hasta comienzos de 2022.

Pese a este cuadro, las expectativas relevadas para el período noviembre-enero muestran un leve giro hacia el optimismo, aunque todavía sin impacto en los números actuales.

Noticias relacionadas

Las prepagas confirmaron nuevos aumentos en diciembre: a cuánto se irán los planes

Las prepagas confirmaron nuevos aumentos en diciembre: a cuánto se irán los planes

Fuerte aumento en el precio de la carne: cuánto cuesta hacer un asado clásico para 4 o 6 personas

Fuerte aumento en el precio de la carne: cuánto cuesta hacer un asado clásico para 4 o 6 personas

El Banco Central bajó la tana en el mercado y marcó el pulso previo a la licitación del Tesoro

El Banco Central bajó la tasa en el Mercado y marcó el pulso previo a la licitación del Tesoro

El cambio en la modalidad busca evitar la acumulación de intentos.

Cuáles son las nuevas reglas que definió ARCA para el débito automático en pagos de monotributistas y autónomos

Esta diferencia muestra por qué muchos usuarios se inclinan por plataformas digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Anses explicó quiénes cobran un extra de $81.936 en diciembre.

ANSES deposita $81.936 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Rating Cero

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz"

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

Cabré habló son filtro sobre la madre de su hija y su nueva pareja.

"Lo importante es que Rufina esté bien": Nicolás Cabré habló sobre la China Suárez y Mauro Icardi

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

últimas noticias

La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

Hace 11 minutos
play

Malas noticias para Milei y Caputo: los bancos estadounidenses suspendieron el rescate para Argentina

Hace 14 minutos
El equipo del Ministerio de Economía ante una licitación clave.

Deuda en pesos: el Gobierno llamó a licitación para renovar casi $15 billones

Hace 33 minutos
Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia cruzó al presidente de La Liga de España: "Nuestro torneo es popular, competitivo y formador"

Hace 52 minutos
Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mi y a mi futura esposa, publicó Cristiano Ronaldo. 

Cristiano Ronaldo publicó una foto con la "Llave de oro" de la Casa Blanca junto a Trump

Hace 1 hora