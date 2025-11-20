La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010 El Banco Central confirmó el 11° incremento consecutivo en los atrasos de pago: los hogares llegaron a un 7,3% de irregularidad, con fuerte presión en préstamos personales y tarjetas. Por







La morosidad de las familias volvió a subir en septiembre y alcanzó un nuevo récord desde que el Banco Central comenzó a medirla, en 2010. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos de la entidad monetaria, el ratio de irregularidad en los hogares avanzó del 6,6% al 7,3%, consolidando once meses consecutivos en alza.

El deterioro volvió a concentrarse en los préstamos personales, que saltaron del 8,2% al 9,1%, y en los consumos con tarjeta de crédito, que treparon del 6,7% al 7,4%. En los prendarios se registró apenas un movimiento al alza y en los créditos hipotecarios se mantuvo la estabilidad, con un nivel de morosidad de 0,9%.

Del lado de las empresas, el indicador también mostró un aumento, aunque de menor magnitud: pasó del 1,4% al 1,7%, con un avance más marcado en los créditos con garantía prendaria.

Al combinar ambos segmentos, familias y firmas, la irregularidad del sistema trepó del 3,7% al 4,2%. Para encontrar un nivel más alto hay que retroceder hasta comienzos de 2022.