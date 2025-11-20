20 de noviembre de 2025 Inicio
Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

La Justicia dispuso el regreso de María Laura Martins a su casa, luego de dos meses internada en el Hospital Melchor Romero de La Plata tras producirle una herida en el cuello a la menor. "Queremos que esté presa y lejos de la ciudad", pidió el padre de la nena.

9 de Julio, una ciudad conmocionada por el intento de asesinato de una menor y la libertad de su mamá.

La localidad bonaerense de 9 de Julio atraviesa días convulsionados luego de que la Justicia liberara a María Laura Martins, acusada de intentar degollar sin éxito a su hija de siete años en septiembre. Agustín Diez, padre de la nena, exigió que se enfrente a un juicio por intento de homicidio agravado o que sea trasladada a un psiquiátrico fuera de la ciudad. Este miércoles, una multitud se manifestó en la plaza de la localidad para exigir justicia.

El hecho ocurrió el 24 de septiembre, cuando la mujer utilizó un arma blanca para producirle una herida en el cuello a la menor, quien fue trasladada al hospital local, donde fue atendida sin que estuviera en peligro su vida.

Por disposición de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial Mercedes, que tomó intervención en el caso, Martins fue internada en el Hospital Melchor Romero de la ciudad de La Plata en condición de aprehendida. Sin embargo, la Justicia ordenó su liberación y el regreso a su casa.

El papá de la nena herida por su madre: "Temo que termine como Lucio Dupuy"

"Estoy con miedo, sigo manteniendo que mi hija corre riesgo con su mamá. Que ella quede en libertad en menos de dos meses me da miedo de que vuelva a atacarla, a matarla, porque ese fue el objetivo, pero gracias a Dios las mamás de las compañeritas de la nena actuaron enseguida. Fue un intento de homicidio agravado, no la mayó de milagro. Una persona que está loca e intentó cometer ese delito no puede quedar en libertad en menos de dos meses", expresó Agustín, padre de la nena, a C5N.

"Va a salir con más poder. Si ya tenía un delirio mental desde hace años, que decía que nos iba a matar, ahora tengo más miedo. Hace seis años vengo pidiendo la tenencia. La respuesta siempre fue 'la mamá es la mamá'. Fui con pruebas, videos, cómo la retaba, cómo la hacía llorar en silencio", relató.

Apesadumbrado, el hombre sostuvo que "es un milagro que con siete años esté viva; no queremos que pase otro caso como Lucio, que por ser padre me minimicen y la larguen en libertad como si nada". "Que cumpla condena, que esté encerrada y lejos de 9 de Julio. Realmente tenemos miedo", pidió.

"Ella andaba en el hospital como si no pasara nada. Es peligrosa. Ya intentó matar a su mamá. La conocí en un asado, nos vimos dos o tres veces, ella quedó embarazada. Me hice cargo de mi hija, pero no tenía contacto con su familia, me enteré hace poco de que había atacado a su mamá. Por seguridad de mi hija, quiero que esté presa. Nos va a dar una ayuda Fernando Burlando", explicó.

