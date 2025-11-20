Video: ladrones chocaron una moto con un auto robado y mataron una mujer en La Matanza Los delincuentes habían sustraído el vehículo unas horas antes y estaban huyendo al momento del impacto, que dejó una fallecida y un hombre en grave estado. Por







Los ladrones impactaron contra la moto y hay un muerto. Redes sociales

Una mujer falleció y un hombre permanece internado en grave estado luego de ser impactados por un auto robado mientras circulaban en su moto en Villa Madero el miércoles por la noche. Los tres delincuentes que iban a bordo del Fiat Siena están prófugos.

La víctima fue identificada como Paola Lonzo, quien viajaba en una Jianshe 125cc junto a su pareja, Carlos Rodríguez, quien se encuentra internado en grave estado. El hecho ocurrió en la intersección entre Paunero y General Pintos.

Los sospechosos habían robado el vehículo horas antes en Argelo y Culpina, donde intimidaron y le robaron a Brian Escobar. Se fugaron, impactaron contra la moto y unas cuadras más tarde abandonaron el vehículo y, con la misma modalidad, se subieron a un Peugeot 208 blanco y volvieron a escapar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1991338399534293097&partner=&hide_thread=false



Buenos Aires, 19 noviembre (NA)— Una joven que viajaba en moto con su pareja fue asesinada en Villa Madero, partido de La Matanza, por delincuentes que… pic.twitter.com/sbL1v3o3QF — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 20, 2025 Una ambulancia llegó al lugar luego de lo sucedido y confirmó la muerte de Lonzo. Mientras que, su pareja tuvo que ser trasladado de emergencia y está grave.

Las cámaras de seguridad son claves para poder encontrar a los tres prófugos. En la causa interviene el fiscal Diomede, quien fue el que ordenó el análisis de las grabaciones.

Los vecinos de Villa Madero harán una movilización por la inseguridad En los foros del barrio, un grupo de personas que reside en el lugar realizarán una marcha el jueves 20 de noviembre a las 18 en General Pintos y Paunero, intersección en la cual murió Paola. El reclamo principal es la inseguridad, ya que no es el primer caso de las últimas semanas. Tapiales Redes sociales