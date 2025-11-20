Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..." El conductor recibió al creador de La venganza será terrible y compartió una emotiva anécdota sobre su primer contacto profesional con él.







El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango. Redes Sociales

El conductor Mario Pergolini reveló un dato desconocido que lo une al poeta Alejandro Dolina: "Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa". Finalmente, le agradeció por "tantos años de radio, de alguna forma”.

El presentador de Otro día perdido, en El Trece, recibió al creador de La venganza será terrible y contó una anécdota sobre su primer contacto con el escritor: "Gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice”, dijo emocionado.

Pergolini detalló cómo la experiencia con Dolina influyó de forma decisiva en su carrera en la radio. "Yo terminaba de hacer un programa que nadie escuchaba y me iba a Continental a ver el programa que hacías con Castello (Adolfo). Durante muchos meses fui el que anoté los llamados que hacía la gente para que se lo pasen a ustedes”, recordó.

El entrevistador también recibió los elogios del autor de libros como Crónicas del Ángel Gris, El libro del Fantasma y Bar del Infierno, y confesó públicamente: "Siempre digo que gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice por ver cómo hacían ustedes radio”.