IR A
IR A

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

El conductor recibió al creador de La venganza será terrible y compartió una emotiva anécdota sobre su primer contacto profesional con él.

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

Redes Sociales

El conductor Mario Pergolini reveló un dato desconocido que lo une al poeta Alejandro Dolina: "Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa". Finalmente, le agradeció por "tantos años de radio, de alguna forma”.

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
Te puede interesar:

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

El presentador de Otro día perdido, en El Trece, recibió al creador de La venganza será terrible y contó una anécdota sobre su primer contacto con el escritor: "Gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice”, dijo emocionado.

Pergolini detalló cómo la experiencia con Dolina influyó de forma decisiva en su carrera en la radio. "Yo terminaba de hacer un programa que nadie escuchaba y me iba a Continental a ver el programa que hacías con Castello (Adolfo). Durante muchos meses fui el que anoté los llamados que hacía la gente para que se lo pasen a ustedes”, recordó.

El entrevistador también recibió los elogios del autor de libros como Crónicas del Ángel Gris, El libro del Fantasma y Bar del Infierno, y confesó públicamente: "Siempre digo que gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice por ver cómo hacían ustedes radio”.

Embed

Qué dijo Alejandro Dolina sobre Mario Pergolini

Alejandro Dolina agradeció los elogios de Mario Pergolini, este jueves en El Trece, acerca de que el locutor fue uno de sus maestros a la hora de hacer radio y seguir una carrera, y comentó: “Usted no necesitaba escuchar La venganza... para hacer lo que hizo después”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La China Suárez también será entrevistada este lunes en el programa de Moria Casán.
play

Nadie lo esperaba: la China Suárez sorprendió con una confesión sobre Mauro Icardi: "No me lo podían..."

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: se activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Hace 31 minutos
El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Hace 40 minutos
Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

Hace 44 minutos
play
El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

Hace 1 hora
Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

Hace 1 hora