El dolor del padre de la mujer atropellada por ladrones en La Matanza: "Me arrebataron a mi hija"

Paola Lonzo falleció cuando circulaba con su moto por Villa Madero y fue impactada por un auto, que había sido robado minutos antes por tres delincuentes que permanecen prófugos. "Estamos viviendo una situación muy fea que jamás pensé vivir", lamentó.

El familiar de la víctima habló con C5N. 

Crece la conmoción en La Matanza por la muerte de Paola Lonzo, la mujer que falleció el miércoles a la noche luego de ser atropellada por tres ladrones a bordo un auto que había sido robado minutos antes. "Me arrebataron a mi hija", afirmó a C5N Hugo, su padre.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Paunero y General Pintos de Villa Madero, donde Paola se trasladaba a bordo de una moto Jianshe 125cc junto a su pareja, Carlos Rodríguez, quien se encuentra internado en grave estado.

"Estamos viviendo una situación muy fea que jamás pensé vivir. Me arrebataron a mi hija ayer a las 20:15 y nadie se hace cargo de nada. No aparece la policía, nadie. Estamos haciendo todo como podemos y gracias a los medios que están dando difusión", señaló en un primer momento el hombre en una entrevista con el periodista Alejandro Moreyra en el programa La Mañana.

Luego agregó que en el barrio "la inseguridad acá es terrible". "A las 20 ya no queda nadie en la calle, no hay policía que nos cuide, nada. Va haber que empezar a hacer como era en el lejano oeste: portarse un arma en la cintura y que sea lo que Dios quiera", agregó.

En medio del dolor, el padre de Paola reconoció la importancia de la prensa para que se aceleren los trámites sobre el cuerpo de su hija: "Si los medios no venían nos iba a tener hasta el martes porque caen los feriados, no le estaban haciendo la autopsia. Parece que un fiscal escuchó la primer nota que se hizo, fue a San Justo, intervino y ahora hablaron del Juzgado que parece que la van a liberar a la tarde".

"Sobre los delincuentes no hay nada, nadie informa. Venían en dos autos, cruzaron a fondo la esquina, atropellaron a mi hija que venía de trabajar, chocaron a otro auto que estaba estacionado, se bajaron y se fueron todos en un solo auto", concluyó.

Cómo sucedieron los hechos

Los sospechosos habían robado el vehículo horas antes en Argelo y Culpina, donde intimidaron y le robaron a Brian Escobar. Se fugaron, impactaron contra la moto y unas cuadras más tarde abandonaron el vehículo y, con la misma modalidad, se subieron a un Peugeot 208 blanco y volvieron a escapar.

Una ambulancia llegó al lugar luego de lo sucedido y confirmó la muerte de Lonzo. Mientras que, su pareja tuvo que ser trasladado de emergencia y está grave.

Las cámaras de seguridad son claves para poder encontrar a los tres prófugos. En la causa interviene el fiscal Diomede, quien fue el que ordenó el análisis de las grabaciones.

Los vecinos de Villa Madero harán una movilización por la inseguridad

En los foros del barrio, un grupo de personas que reside en el lugar realizarán una marcha el jueves 20 de noviembre a las 18 en General Pintos y Paunero, intersección en la cual murió Paola. El reclamo principal es la inseguridad, ya que no es el primer caso de las últimas semanas.

