Entraron a robar en la casa de Valeria Mazza: qué se llevaron los delincuentes

Los ladrones ingresaron por el fondo de la propiedad, pero al ser descubiertos por la hija de la modelo y una amiga, huyeron a toda velocidad. Tras un llamado al 911, actuó personal de la Policía Bonaerense.

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor del mediodía , cuando cinco jóvenes saltaron el portón de entrada y entraron a la propiedad. Los intrusos sustrajeron una mochila, aunque la abandonaron mientras escapaban.

Todo comenzó cuando la hija de la modelo, que estaba junto a una amiga, vio a los ladrones ingresar por el fondo del terreno y comenzó a gritar, lo que provocó que los asaltantes huyeran de inmediato con el único objeto que habían tomado. Sin embargo, al salir rápido, la mochila quedó tirada en la entrada y pudo ser recuperada.

Tras un llamado al 911, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudió al lugar bajo la carátula de tentativa de robo . El fiscal Patricio Ferrari se hizo presente y ordenó las primeras diligencias, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, por lo que en las próximas horas podrían solicitarse imágenes a vecinos del barrio para tratar de identificar a los delincuentes.

"Sí, lo que quiero transmitir es tranquilidad. Están todos bien. En realidad, no fue un robo, fue un intento de robo. Se ve que se pensaron que no había nadie. En casa siempre hay seguridad, siempre hay gente y bueno, no pasó nada. Pero quiero transmitir tranquilidad", señaló el empresario.

Gravier lamentó lo ocurrido, sobre todo porque el hecho fue presenciado por su hija y una amiga: "Lamentó la situación que sufrieron los presentes dentro de la casa, entre ellos su hija: "Sí, la verdad que la casa es muy grande y había más gente. Lo vieron y cuando se dieron cuenta que había gente, salieron corriendo. Fue muy raro lo que pasó y esperemos que no pase nunca más".