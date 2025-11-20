20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Entraron a robar en la casa de Valeria Mazza: qué se llevaron los delincuentes

Los ladrones ingresaron por el fondo de la propiedad, pero al ser descubiertos por la hija de la modelo y una amiga, huyeron a toda velocidad. Tras un llamado al 911, actuó personal de la Policía Bonaerense.

Por
Asaltaron la casa de Valeria Mazza.

Asaltaron la casa de Valeria Mazza.

Cinco delincuentes ingresaron a la casa de Valeria Mazza de San Isidro durante el miércoles. Tras huir, todavía permanecen prófugos y son buscados por la Policía Bonaerense.

Te puede interesar:

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando cinco jóvenes saltaron el portón de entrada y entraron a la propiedad. Los intrusos sustrajeron una mochila, aunque la abandonaron mientras escapaban.

Casa Valeria Mazza
Así es la casa de Valeria Mazza de San Isidro.

Así es la casa de Valeria Mazza de San Isidro.

Todo comenzó cuando la hija de la modelo, que estaba junto a una amiga, vio a los ladrones ingresar por el fondo del terreno y comenzó a gritar, lo que provocó que los asaltantes huyeran de inmediato con el único objeto que habían tomado. Sin embargo, al salir rápido, la mochila quedó tirada en la entrada y pudo ser recuperada.

Tras un llamado al 911, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudió al lugar bajo la carátula de tentativa de robo. El fiscal Patricio Ferrari se hizo presente y ordenó las primeras diligencias, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, por lo que en las próximas horas podrían solicitarse imágenes a vecinos del barrio para tratar de identificar a los delincuentes.

Alejandro Gravier aseguró que "no fue un robo, fue un intento"

El marido de Valeria Mazza habló luego de que la noticia trascendiera en los distintos medios, habló con Radio Rivadavia sobre lo ocurrido.

"Sí, lo que quiero transmitir es tranquilidad. Están todos bien. En realidad, no fue un robo, fue un intento de robo. Se ve que se pensaron que no había nadie. En casa siempre hay seguridad, siempre hay gente y bueno, no pasó nada. Pero quiero transmitir tranquilidad", señaló el empresario.

Gravier lamentó lo ocurrido, sobre todo porque el hecho fue presenciado por su hija y una amiga: "Lamentó la situación que sufrieron los presentes dentro de la casa, entre ellos su hija: "Sí, la verdad que la casa es muy grande y había más gente. Lo vieron y cuando se dieron cuenta que había gente, salieron corriendo. Fue muy raro lo que pasó y esperemos que no pase nunca más".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El dolor del padre de la mujer atropellada por ladrones en La Matanza: "Me arrebataron a mi hija"

Un empleado robó una cifra millonaria.

Entre Ríos: un comercio puso cámaras de seguridad y se descubrió la infidelidad de un empleado

play

Ladrones chocaron una moto con un auto robado y mataron una mujer en La Matanza

La tía de la víctima quedó detenida.

Una joven denunció a su tía por obligarla a prostituirse a cambio de mercadería y dinero

La cuadra donde ocurrió la entradera a la casa de la hija de Mariano Grondona.

Violento asalto a una de las hijas de Mariano Grondona en su casa de San Isidro

La secuencia de la terrible patada que sufrió un adolescente tras una pelea.

Brutal agresión a un adolescente en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza y quedó incosciente

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 14 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 16 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 28 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 30 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 31 minutos