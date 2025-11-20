20 de noviembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el pueblito mágico con laberinto y aerosillas

Un destino que combina historia, naturaleza y propuestas recreativas en un entorno ideal para descubrir espacios cargados de identidad.

Por
Los Cocos combina naturaleza

Los Cocos combina naturaleza, senderos y parques en pleno Valle de Punilla.

  • Los Cocos alberga el Parque El Descanso, conocido por tener uno de los laberintos más grandes del país y varios museos.
  • El Complejo La Aerosilla ofrece vistas panorámicas, un pequeño acuario y un recorrido en Aerotren.
  • La localidad cuenta con senderos de trekking, como el camino al mástil y la ruta hacia la Cara del Soldado.
  • En el pueblo hay parques de diversiones, tiendas de artesanías, el Cementerio de Los Cocos y el Monasterio Abba Padre.

Ubicado en el norte del Valle de Punilla, en Córdoba, Los Cocos es un poblado serrano que se destaca dentro del turismo de Argentina por integrar propuestas recreativas, patrimonio cultural y entornos naturales en un mismo recorrido. La fisonomía del lugar fue moldeándose a partir de sus parques tradicionales y centros expositivos, que con el tiempo se convirtieron en referencias para quienes buscan experiencias variadas en la zona. El paisaje, marcado por laderas suaves y vistas extensas, enmarca cada uno de estos espacios.

Al sur de Córdoba se esconde un pueblito que casi nadie conoce y tiene una hermosa laguna.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el pueblito que casi nadie conoce y tiene una laguna hermosa

Entre los atractivos más emblemáticos sobresale el Parque El Descanso, un predio que combina jardines, muestras temáticas y construcciones históricas. Su laberinto, uno de los más grandes del país, concentra gran parte del interés, acompañado por distintos museos y la clásica capilla que forma parte del conjunto. La localidad también reúne propuestas como el Complejo La Aerosilla, que ofrece un ascenso panorámico con vistas abiertas del valle y acceso a espacios internos, entre ellos un pequeño acuario y el Aerotren.

A este circuito se suman parques de juegos, rutas de senderismo que atraviesan el monte y lugares vinculados con la historia regional. La presencia de artesanos y productores locales aporta otra dimensión al recorrido, mientras que museos, capillas y sitios tradicionales completan un abanico que refleja la riqueza cultural de Los Cocos.

Los Cocos, Córdoba
Vista panorámica de Los Cocos, Córdoba

Vista panorámica de Los Cocos, Córdoba

Dónde queda Los Cocos

La localidad se encuentra en el sector norte del Valle de Punilla y forma parte de una zona serrana conocida por su clima templado y sus caminos panorámicos. El entorno está marcado por laderas suaves, vegetación autóctona y pequeños caseríos que acompañan el trazado de la ruta, lo que genera un paisaje característico del corredor turístico cordobés.

Qué puedo hacer en Los Cocos

La propuesta turística combina parques recreativos, espacios culturales y actividades al aire libre. El Descanso concentra varios de los puntos más visitados, desde su laberinto hasta los museos y la capilla. Muy cerca, el Complejo La Aerosilla ofrece una travesía con vistas del valle y acceso al acuario y al Aerotren.

Otro punto concurrido es Los Cocos Park, un parque de diversiones que funciona con fichas y mantiene entrada y estacionamiento gratuitos. Más allá de estas opciones, el pueblo también invita a realizar senderos como el que conduce al mástil, un punto panorámico muy elegido, o rutas como la de la Cara del Soldado. En el centro y sus alrededores también se encuentran tiendas de artesanías, puestos de miel, museos como la Casa Natal de Eva Duarte, el Monasterio Abba Padre y el histórico Cementerio de Los Cocos.

Los Cocos Córdoba
Los Cocos, en Córdoba

Los Cocos, en Córdoba

Además de sus parques y circuitos tradicionales, la localidad ofrece propuestas vinculadas al patrimonio y al ambiente serrano. Los museos distribuidos en distintos sectores del pueblo permiten acercarse a figuras históricas y colecciones temáticas, mientras que los espacios religiosos y el antiguo cementerio aportan otra dimensión al recorrido. La presencia de artesanos y productores locales complementa la visita, con puestos donde es posible encontrar miel, objetos regionales y piezas elaboradas en la zona, lo que amplía la variedad de experiencias dentro del mismo destino.

Cómo llegar a Los Cocos

Desde Buenos Aires, el viaje hacia Los Cocos se organiza siguiendo el corredor del Valle de Punilla, que conecta la capital del país con esta localidad serrana a través de rutas asfaltadas y tramos señalizados. El trayecto continúa desde la ciudad de Córdoba hacia el norte del valle, enlazando las distintas poblaciones que forman parte del circuito turístico regional.

También es posible completar el recorrido combinando servicios de transporte de larga distancia con líneas que operan entre la terminal cordobesa y el pueblo. La disponibilidad de hosterías y campings en Los Cocos facilita la estadía de quienes llegan desde Buenos Aires.

