Emboscada salvaje en Córdoba: lo acorralaron, lo golpearon y le robaron la moto

Sucedió en la ciudad de Córdoba, en barrio Los Robles. Cuatro individuos encerraron a un motociclista cuando circulaba a baja velocidad, lo violentaron y le quitaron su vehículo. Todo quedó registrado en una cámara de la zona.

Robo en Córdoba a la vista de los vecinos

A plena luz del día, en el barrio Los Robles de Córdoba Capital, cuatro jóvenes atacaron un hombre a golpes de puño y patadas para robarle su moto. Una cámara ubicada en la zona grabó toda la secuencia.

Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.
Los delincuentes actúan en grupo y lo hacen con frecuencia. Personas de la zona aseguran que ya los tienen identificados. Son dos menores y dos mayores: tienen 16, 17, 18 y 20 años. Se ubican en la esquina de las calles Cabo 1° Marciano Verón y Sargento Vallejos para robarle a los que pasan.

La modalidad es similar a ataque “piraña”: cada uno se ubica en distintos puntos de la zona, por lo general, las esquinas. Cuando una persona se acerca moto u otro vehículo y baja la velocidad para doblar, atacan rápidamente desde todas las direcciones y, en una emboscada, golpean a la víctima de forma violenta y le roban.

Por lo que se conoce, no solo roban motocicletas. Utilizan el mismo método para arrebatar bolsos, carteras u objetos de valor. También se apropian de bicicletas y hasta automóviles.

Los vecinos del barrio, como se aprecia en el video, viven a diario esta secuencia. No se ve una reacción socorrista por parte las personas que observan la situación. Se trata de algo tan "habitual" en la zona que los residentes del lugar ya no se sorprenden ante los actos delictivos.

