20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una joven denunció a su tía por obligarla a prostituirse a cambio de mercadería y dinero

La víctima de 18 años quedó embarazada producto de los abusos sufridos durante tres años por distintos hombres del municipio. Además, aseguró que se encontraba bajo amenazas.

Por
La tía de la víctima quedó detenida.

La tía de la víctima quedó detenida.

Redes sociales

Una joven de 18 años denunció que su tía la sometía a abusos sexuales con distintos hombres del municipio a cambio de mercadería y dinero durante tres años. La mujer de 27 años fue detenida en la localidad de Guaraní, Misiones, y la víctima está con contención psicológica.

Te puede interesar:

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

En el desgarrador relato de la adolescente, reveló que su tía se aprovechó de la situación de vulnerabilidad y contó que coordinaba y organizaba encuentros mediante un contacto telefónico con los clientes. Allí les explicaba cómo manejar la logística para luego recibir el dinero.

Como consecuencia de los abusos reiterados desde 2021, la joven quedó embarazada. Ante la gravedad de la situación, la Policía de Misiones activó el protocolo de protección integral para víctimas de delito.

El Juzgado de Instrucción N° 1-2 de Oberá ordenó salvaguardar a la joven y avanzar con la investigación para poder reunir elementos de prueba y la información aprobada por la denunciante y se realizó un operativo conjunto con la Comisaría de Guaraní, la Comisaría de la Mujer y la División Cibercrimen.

La Policía localizó a la sospechosa y cerca de las 20:30 del martes, la detuvo y secuestró su celular, que es el teléfono que utilizaba para coordinar los encuentros con los victimarios. El dispositivo será sometido a peritajes digitales para ser analizado.

Mientras que, la víctima comenzó a recibir acompañamiento psicológico por parte del Gabinete Interdisciplinario de la Policía de Misiones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El dolor del padre de la mujer atropellada por ladrones en La Matanza: "Me arrebataron a mi hija"

Un empleado robó una cifra millonaria.

Entre Ríos: un comercio puso cámaras de seguridad y se descubrió la infidelidad de un empleado

Asaltaron la casa de Valeria Mazza.

Entraron a robar en la casa de Valeria Mazza: qué se llevaron los delincuentes

play

Ladrones chocaron una moto con un auto robado y mataron una mujer en La Matanza

La cuadra donde ocurrió la entradera a la casa de la hija de Mariano Grondona.

Violento asalto a una de las hijas de Mariano Grondona en su casa de San Isidro

La secuencia de la terrible patada que sufrió un adolescente tras una pelea.

Brutal agresión a un adolescente en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza y quedó incosciente

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 14 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 16 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 28 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 30 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 31 minutos