Una joven denunció a su tía por obligarla a prostituirse a cambio de mercadería y dinero La víctima de 18 años quedó embarazada producto de los abusos sufridos durante tres años por distintos hombres del municipio. Además, aseguró que se encontraba bajo amenazas.







La tía de la víctima quedó detenida. Redes sociales

Una joven de 18 años denunció que su tía la sometía a abusos sexuales con distintos hombres del municipio a cambio de mercadería y dinero durante tres años. La mujer de 27 años fue detenida en la localidad de Guaraní, Misiones, y la víctima está con contención psicológica.

En el desgarrador relato de la adolescente, reveló que su tía se aprovechó de la situación de vulnerabilidad y contó que coordinaba y organizaba encuentros mediante un contacto telefónico con los clientes. Allí les explicaba cómo manejar la logística para luego recibir el dinero.

Como consecuencia de los abusos reiterados desde 2021, la joven quedó embarazada. Ante la gravedad de la situación, la Policía de Misiones activó el protocolo de protección integral para víctimas de delito.

El Juzgado de Instrucción N° 1-2 de Oberá ordenó salvaguardar a la joven y avanzar con la investigación para poder reunir elementos de prueba y la información aprobada por la denunciante y se realizó un operativo conjunto con la Comisaría de Guaraní, la Comisaría de la Mujer y la División Cibercrimen.

La Policía localizó a la sospechosa y cerca de las 20:30 del martes, la detuvo y secuestró su celular, que es el teléfono que utilizaba para coordinar los encuentros con los victimarios. El dispositivo será sometido a peritajes digitales para ser analizado.

Mientras que, la víctima comenzó a recibir acompañamiento psicológico por parte del Gabinete Interdisciplinario de la Policía de Misiones.