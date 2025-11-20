21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, viernes 21 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 21 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos
Te puede interesar:

¿Cuáles son los signos mas sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Le llegará una bonificación económica. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuidado con el sol, proteja su piel.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Últimamente ha tenido muchos gastos, revise sus cuentas. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Coma mejor e intente dormir más.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Jornada especialmente agradable para los que tengan niños. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Los cambios de temperatura, pueden afectar a su garganta.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Poca disposición para el amor. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Estará muy sutil en el terreno profesional. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Romanticismo exacerbado con su pareja. Puede sufrir un pequeño bache económico. Controle su agresividad en el trabajo. Le falta energía, descanse un poco.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. En el trabajo, podrá organizar un nuevo proyecto. Las articulaciones pueden resentirse.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luna en Libra: los signos que se enamoran este fin de semana.

Luna en Libra: los signos que se enamoran este fin de semana

Hoy se perfecciona la Luna Nueva escorpiana en el grado 28 del signo.

Horóscopo por signo para la Luna Nueva en Escorpio de hoy

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 20 de noviembre

El Niño Prodigio reveló sus predicciones para este miércoles 19 de noviembre de 2025

Horóscopo del Niño Prodigio para este miércoles 19 de noviembre: esto dice el tarot para cada signo

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 19 de noviembre

Esperanza Gracia comparte qué energía acompaña a cada signo y cómo aprovecharla.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy martes 18 de noviembre: qué dicen los astros para tu signo

Rating Cero

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz"

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

últimas noticias

Los ojos del abismo es una de las películas argentinas más esperadas.

Arranca la 26° edición del Buenos Aires Rojo Sangre, el festival de cine de terror más importante del país

Hace 28 minutos
El momento en el que la empleada de la panadería se defendió.

Video: dos ladrones entraron a una panadería y una empleada los enfrentó con una cuchilla

Hace 34 minutos
Un avión de reconocimiento y otros cuatro aparatos asociados a las operaciones estratégicas y de vigilancia estadounidenses ingresaron al espacio aéreo internacional adyacente a Venezuela.

Afirman que cinco aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron cerca de las costas de Venezuela

Hace 46 minutos
Dugald Saunders junto a su hija, Charlie.

Escándalo político en Australia: renunció el líder opositor tras revelarse que su hija realiza contenido para adultos en OnlyFans

Hace 1 hora
Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde inició la actividad el argentino.

Colapinto terminó último en su primera práctica en el Gran Premio de Las Vegas

Hace 1 hora