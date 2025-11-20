Horóscopo de hoy, viernes 21 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 21 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

¿Cuáles son los signos mas sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

(21 de marzo al 20 de abril)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Le llegará una bonificación económica. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuidado con el sol, proteja su piel.

(21 de abril al 21 de mayo)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Últimamente ha tenido muchos gastos, revise sus cuentas. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Coma mejor e intente dormir más.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Jornada especialmente agradable para los que tengan niños. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Los cambios de temperatura, pueden afectar a su garganta.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Poca disposición para el amor. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Estará muy sutil en el terreno profesional. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Romanticismo exacerbado con su pareja. Puede sufrir un pequeño bache económico. Controle su agresividad en el trabajo. Le falta energía, descanse un poco.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. En el trabajo, podrá organizar un nuevo proyecto. Las articulaciones pueden resentirse.