Una importante panadería cerró y echó a más de 150 empleados: el aviso llegó por WhatsApp de madrugada

Una cadena de panaderías del Área Metropolitana de Buenos Aires dejó de operar este viernes y desvinculó a más de 150 empleados, después de comunicar por WhatsApp el cierre de sus 20 sucursales por una crisis financiera que, según la empresa, impidió sostener la actividad y afrontar sus obligaciones.
La noticia sorprendió al personal antes del inicio de la jornada y luego derivó en reclamos frente a distintos locales de la firma; en Recoleta, una empleada explicó a C5N: "El mensaje nos llegó a las 4 de la mañana. Así como nos llegó a nosotros, le llegó a los repartidores", y agregó que les adeudaban dinero.
"Cerrado por reformas", rezaban los carteles en las sucursales de Pandanés, tras el cierre de la cadena y la desvinculación de 150 empleados.
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Las sucursales amanecieron con sus vidrieras cubiertas por papel madera y carteles que anunciaban "cerrado por reformas", mientras los trabajadores denunciaron que tampoco pudieron recuperar pertenencias personales. Una de las empleadas contó: "Tenemos ropa, cosas que compramos para nosotras", y aseguró que las cerraduras y los candados habían sido cambiados.
Una trabajadora con cuatro años de antigüedad relató además que dejó un microondas dentro del establecimiento donde cumplía tareas y que, ante su consulta a un contacto de jerarquía, recibió como respuesta que el sindicato de panaderos se ocuparía de sus objetos; según otra encargada, los atrasos salariales existían desde 2023.
Los empleados despedidos reclaman que dentro de las sucursales hay pertenencias que no pudieron recuperar.
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Qué decía el mensaje de WhatsApp que recibieron los despedidos de Pandanés
El texto enviado a las 3.56 explicó que la firma atravesaba una situación económica compleja y que las alternativas evaluadas no alcanzaron para sostener el negocio. "La situación llegó a un punto en el que la empresa se quedó sin los fondos necesarios para continuar funcionando", señaló el comunicado enviado a los trabajadores.
En otro tramo del aviso, la empresa indicó que intentó encontrar una salida hasta el último momento y planteó su decisión de avanzar con el pedido de quiebra. "Nuestra intención siempre fue mantener Pandanés en funcionamiento y preservar las fuentes de trabajo", advirtió el mensaje antes de informar que la actividad cesaría desde ese mismo día.
El último tramo estableció las instrucciones para el personal frente al cierre y anticipó un proceso judicial para ordenar la situación. "A partir de hoy, 2 de octubre, no deberán presentarse a trabajar", señaló la comunicación, que además reconoció la incertidumbre sobre los pagos y los próximos pasos.