2 de octubre de 2026 Inicio
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Boca vence 1 a 0 a Unión por la fecha 11

Con un cabezazo de Lautaro Di Lollo, el Xeneize supera al Tatengue en la Bombonera tras un primer tiempo en el que manejó la pelota, generó las principales situaciones y controló el desarrollo. El equipo de Arruabarrena busca otro triunfo para acercarse a los primeros puestos de la Zona A.

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Leandro Paredes abraza a Lautaro Di Lollo tras su gol de cabeza a Unión.

Leandro Paredes abraza a Lautaro Di Lollo tras su gol de cabeza a Unión.

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Boca Juniors vence 1 a 0 a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Clausura, en la Bombonera, gracias al gol de Lautaro Di Lollo a los 22 del primer tiempo. El Xeneize ocupa el quinto puesto de la Zona A e intenta conseguir una nueva victoria para acercarse a los primeros lugares, mientras el Tatengue, con 13 unidades, busca avanzar entre los clasificados.

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Boca salió a jugar con el control de la pelota y encontró espacios para avanzar con combinaciones precisas desde los primeros minutos. El equipo de Rodolfo Arruabarrena manejó el desarrollo y tuvo las principales aproximaciones, mientras Unión se replegó y apostó a provocar algún error del local para intentar salir rápido hacia el arco de Leandro Brey.

A los 22', Boca encontró la ventaja con una fórmula conocida: Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde la derecha y puso la pelota en el área, donde Lautaro Di Lollo ganó de cabeza y sacó un remate preciso, junto al palo izquierdo, para marcar el 1-0 en la Bombonera. El defensor volvió a aparecer como opción ofensiva en una pelota parada.

Por el envión del gol, Boca tuvo unos minutos más de asedio al área de Matías Mansilla. Pasados los 30, el encuentro se emparejó, pero Unión no encontró claridad en ataque, más allá de algún tiro libre cerca del área local. La primera etapa terminó con Boca en ventaja, sin pasar sobresaltos y con momentos de muy buen juego colectivo.

Cómo llegaron Boca y Unión a este partido

Boca llegó a este encuentro después de una semana de resultados importantes en las distintas competencias. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura, y de protagonizar una remontada ante Racing, al que derrotó 3-2 en el Gigante de Arroyito para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.

Además, el Xeneize atraviesa un momento de mucha exigencia porque continúa con vida en la Copa Sudamericana, donde consiguió la clasificación a las semifinales después de superar a San Pablo en los cuartos de final. Ahora, el equipo de Arruabarrena tendrá como próximo desafío internacional una serie frente a Vasco da Gama, con los partidos previstos para el 13 y el 20 de octubre.

Unión, por su parte, arribó a la Bombonera después de sufrir dos derrotas consecutivas que lo dejaron fuera de los puestos de clasificación. El equipo de Leonardo Madelón perdió 2-1 ante Talleres como visitante y luego cayó 2-1 frente a Independiente como local, después de haber conseguido su último triunfo en la octava fecha, cuando derrotó 3-2 a Instituto.

En la previa, el DT del equipo santafesino hizo referencia al desafío que representa enfrentar a Leandro Paredes y destacó las dificultades que plantea el mediocampista de Boca. "Paredes es un genio. Lo enfrentamos los dos partidos anteriores y nosotros trabajamos siempre en zona. Uno lo va a incomodar porque lo tenés que dejar incómodo, pero tiene una lucidez, una simpleza", expresó el entrenador de Unión antes del partido.

Copa Argentina 2026: Boca vs. Banfield ya tiene fecha confirmada para la semifinal

La AFA y la organización de la Copa Argentina confirmaron el cronograma de las instancias finales. Boca Juniors y Banfield se enfrentarán por la semifinal el sábado 14 de noviembre, durante la fecha FIFA, con horario y sede todavía sin definir. La final quedó programada para el miércoles 2 de diciembre.

El cambio responde al apretado calendario de Boca, único club argentino que sigue en carrera en cuatro competencias: Copa Argentina, Torneo Clausura, Tabla Anual y Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena enfrentará a Vasco da Gama el 13 y 20 de octubre y a River el 1° de noviembre.

La disputa durante la fecha FIFA podría generar bajas por convocatorias internacionales, un problema que Boca ya sufrió con Álvaro Montero. El Xeneize llegó a semifinales tras derrotar 3-2 a Racing, mientras que Banfield eliminó a Deportivo Riestra por penales. En la otra llave, Atlético Tucumán enfrentará a Platense.

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