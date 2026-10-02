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Aseguran que un famoso actor protagonizó un escándalo en pleno vuelo con su novia: "Le hizo flor de quilombo"

En las últimas horas trascendió en redes sociales el incómodo momento que habría protagonizado un reconocido actor con su pareja. Además, aseguran que ella lo tendría "cortito".

La pareja que protagonizó un escándalo en pleno vuelo.

La pareja que protagonizó un escándalo en pleno vuelo.

Benjamín Vicuña quedó envuelto en un escándalo luego de que en redes sociales comenzara a circular una versión sobre una supuesta pelea con su pareja, Anita Espasandín, durante un viaje entre Buenos Aires y Madrid.

Benjamin Vicuña preocupado por la educación de sus hijos.
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Según una publicación que causó furor en redes sociales, el actor habría reservado asientos separados para ambos, una decisión que no habría caído nada bien en Espasandín y que habría desatado una discusión antes de abordar el avión.

El comentario fue difundido por un usuario de X. De acuerdo con su relato, la pareja finalmente consiguió sentarse junta, luego de que una pasajera aceptara cambiar de lugar. La historia circuló rápidamente, aunque sin precisiones sobre cuándo habría ocurrido el vuelo.

Benjamín y Anita.

Benjamín y Anita.

"Benjamín Vicuña acaba de embarcar de Buenos Aires a Madrid y sacó pasaje con su pareja en asientos separados (no quiso pagar estar juntos). La novia se enculó y le hizo flor de quilombo, las azafatas le pidieron a otra mujer cambiar el lugar para que vayan juntos en la fila 4", escribió el usuario que instaló el rumor sobre un presunto cruce entre la pareja.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

Lejos de terminar ahí, el chisme siguió. Por su parte, Guillermo Barrios avaló la información y aportó una foto. "¡Y es verdad! Me llegan imágenes y más detalles: cuando estaban haciendo cola para Migraciones, Benjamín se acercó a un guardia de seguridad y le dijo: 'Yo soy famoso'. Corte a que lo separaron de la fila para que ingrese primero junto a su novia. Me cuentan que ella lo tiene al trote: él iba al baño, ella iba atrás…", reveló.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

La preocupación de Benjamín Vicuña porque sus hijos con la China Suárez no estarían escolarizados

Mientras Mauro Icardi espera una nueva oferta para continuar su carrera en el fútbol profesional, aseguran que Benjamín Vicuña está furioso con Eugenia "La China" Suárez porque Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común, no estarían asistiendo a la escuela.

Yanina Latorre fue la encargada de revelar el conflicto. Según la información que recibió, los dos menores llevarían más de tres meses sin asistir a clases. Además, detalló la impotencia del chileno frente a esta situación: "Vicuña está preocupadísimo porque, mientras ellos esperan club, los chicos no van al colegio".

Latorre explicó en El Observador que Suárez no escolariza a los hijos que tiene en común con Vicuña desde que regresaron de Turquía con Mauro Icardi. "Para la China, la prioridad deberían ser sus hijos. Me dijeron que Vicuña está muy preocupado porque los chicos están todo el día encerrados en la casa", aseveró la conductora de SQP. En ese contexto, reveló que los niños solo van y vienen entre la casa de los sueños y las visitas a su padre, Benjamín.

"Me da lástima. Para mí, es Icardi quien hace todo eso porque la China no era así. El pobre Vicuña respondió sobre sus hijos en PH; al otro día, Mauro lo hizo m… como padre. Es espantoso", cerró Latorre.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

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