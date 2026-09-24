24 de septiembre de 2026 Inicio
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Por la crisis, cierra el colegio privado Saint Martin School de Belgrano

La decisión se tomó por la baja de matrículas y los padres de los alumnos se acercaron a reclamar por la continuidad escolar para sus hijos, pero aseguran que desde el establecimiento educativo no les ofrecieron ninguna solución.

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El establecimiento está ubicado en 3 de febrero, entre Virrey del Pino y José Hernández.

Padres y alumnos de un histórico colegio ubicado en el barrio porteño de Belgrano enfrentan horas de angustia e incertidumbre luego de que las autoridades de la institución anunciaran el cierre definitivo de sus puertas para el próximo ciclo lectivo.

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La medida, comunicada de forma intempestiva a esta altura del año, dejó a las familias sin alternativas inmediatas y con la urgente necesidad de reubicar a los estudiantes. "La situación está realmente muy complicada porque los propietarios del colegio no ofrecen ninguna solución. Ya decidieron el cierre y lo comunicaron de esa manera", relataron a C5N los padres que salieron de la reunión.

Entre las razones argumentadas por la administración para justificar la inviabilidad económica del establecimiento, destacan dos factores centrales. En primer lugar, desde la institución sufrió una deserción constante de alumnos. "Se han producido 120 bajas en las matrículas. Se han perdido 120 matrículas en estos últimos años", explicaron.

Por otro lado, la propiedad no pertenece a los dueños de la escuela. Al tratarse de una casona antigua, de casi 100 años de antigüedad, que abarca casi 50 metros de frente, el alquiler se volvió impagable. "El valor del alquiler es realmente muy alto, con lo cual económicamente no es sustentable. Es lo que han decidido las autoridades del colegio a esta altura del año, para sorpresa de todos los padres que tienen que resolver ahora dónde van a ir los chicos", detallaron durante la cobertura.

Más allá de la urgencia por conseguir vacantes sobre la marcha, la mayor angustia de la comunidad educativa pasa por el impacto afectivo en los estudiantes.

Las preocupaciones y los intereses inmobiliarios detrás

"Las preocupaciones que manifiestan los chicos es que se van a desarmar los cursos, las divisiones, y de esa manera van a perder a sus compañeros, porque algunos van a ir a un colegio y otros a otro", expresaron con preocupación las familias.

Paralelamente, la ubicación del inmueble, en pleno corazón de Belgrano, sobre la calle 3 de Febrero al 1700, encendió la alarma sobre los verdaderos intereses detrás del terreno.

"Este edificio ubicado en este lugar, el corazón de Belgrano, en la calle 3 de Febrero al 1700, realmente vale una fortuna para cualquier emprendimiento inmobiliario porque ocupa toda la cuadra. Es el terreno ideal, se puede hacer perfectamente un complejo de torres adquiriendo una sola propiedad", advirtieron respecto al potencial del predio.

A pesar de los intentos de las familias por buscar alternativas que garanticen la continuidad del proyecto escolar, las perspectivas son desalentadoras. "Está muy difícil que se encuentre una solución porque ya es una determinación tomada la del cierre del colegio", concluyeron los padres tras la asamblea.

Las causas del cierre del colegio

Según se informó desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, el cierre responde a una disminución sostenida de la matrícula durante los últimos seis años, en un contexto económico y demográfico desafiante. La institución atravesó además un desequilibrio económico progresivo que intentó afrontar priorizando el funcionamiento del colegio y el cumplimiento de sus compromisos con docentes y personal.

De acuerdo con la información oficial, la situación económica actual no permite garantizar de manera responsable la continuidad del proyecto educativo a partir del ciclo lectivo 2027.

El compromiso del Ministerio de Educación con las familias

Desde el Ministerio de Educación porteño señalaron que se brinda acompañamiento a las familias de los alumnos para ayudarlos a encontrar una escuela donde continuar sus estudios en 2027 y que se están tomando las medidas necesarias para garantizar la continuidad educativa.

En tanto, la institución se comprometió a completar el ciclo lectivo 2026 con normalidad y sostener las actividades académicas y proyectos previstos hasta el último día de clases. También deberá acompañar a las familias durante la transición a otras escuelas y entregar la documentación correspondiente en tiempo y forma. En el caso de docentes y colaboradores, se comprometió a brindar acompañamiento y cumplir con las obligaciones correspondientes durante el proceso.

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