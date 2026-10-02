La selección de Burkina Faso está varada en Marruecos: ¿peligra el amistoso con Argentina? Los futbolistas sufrieron la cancelación de su vuelo sin previo aviso, "lo que conllevó a una reorganización del viaje para la delegación". Las autoridades trabajan en destrabar el conflicto para que el equipo llegue a horario para el partido. Por Agregar C5N en









Argentina enfrenta a Burkina Faso este sábado. Web

A horas de que Argentina juegue su primer amistoso en el estadio Monumental, la selección de Burkina Faso informó que se encuentra varada en Marruecos, por lo que peligra el partido del sábado por la noche previsto para las 21.00.

De cara a su segundo partido en esta ventana de tres amistosos en el marco de la fecha FIFA, la Federación Burkinabé de Fútbol publicó un comunicado en su cuenta de Facebook explicando los motivos de la demora.

"El viaje de la selección nacional A se interrumpió tras la cancelación no anunciada por el proveedor de vuelos del aeropuerto originalmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación llevó a un reordenamiento del horario de viaje de la delegación", comentaron.

El equipo podría no llegar a horario al partido del Monumental. Claro, el vuelo de los africanos estaba previsto para aterrizar hace tres días y todavía no hay noticias de que puedan llegar. Ante la incertidumbre, en el texto se encargaron de aclarar de los esfuerzos para mejorar el panorama.

"En la cara de esta situación, el Comandante Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, Ministro de Deportes, Juventud y Empleo, el Comandante Oumarou Sawadogo, Presidente de la Federación de Fútbol de Burkiná, y el Comandante Mamadou Coulibaly, Embajador de Burkina Faso para Marruecos, están personalmente involucrados en encontrar una solución para desbloquear la situación", cerraron.

El comunicado de la selección de Burkina Faso