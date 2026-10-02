Peregrinación a Luján 2026 con tormenta: a qué hora empieza la lluvia fuerte y cuándo mejora el tiempo

La Peregrinación a Luján 2026 estará atravesada por un marcado cambio de tiempo durante este fin de semana. La 52ª Peregrinación Juvenil movilizará a miles de fieles desde Liniers hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en medio de un escenario de inestabilidad meteorológica.
El pronóstico actualizado este viernes 2 de octubre obliga a prestar especial atención a las primeras horas del sábado 3 de octubre. Las tormentas, chaparrones, bajas temperaturas y posterior mejora acompañarán distintos tramos de una caminata que se extenderá durante varias horas.
Cuándo es la Peregrinación a Luján 2026
La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará oficialmente este sábado 3 de octubre de 2026 a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, Liniers. La convocatoria de este año lleva como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.
Desde allí, los peregrinos emprenderán un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, atravesando distintos municipios del oeste bonaerense. La participación es libre y gratuita, y no requiere inscripción formal para incorporarse a la caminata.
La actividad continuará durante la madrugada del domingo 4 de octubre, con misas previstas a la 1, 2.30, 4 y 5.30. La misa central será a las 7, frente a la Basílica, y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.
El pronóstico del tiempo para la Peregrinación a Luján 2026
El escenario más adverso se espera durante la madrugada y la mañana del sábado, cuando podrían producirse tormentas aisladas y lluvias de variada intensidad en la Ciudad de Buenos Aires y sectores del Cconurbano bonaerense. Para la mañana en el punto de partida, los reportes basados en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubican la probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40%, con una temperatura cercana a los 9 °C.
La situación podría coincidir todavía con la salida de las 10 desde Liniers: se esperan chubascos e inestabilidad hasta aproximadamente el mediodía, aunque no necesariamente con la misma intensidad en todo el recorrido. Después comenzaría una mejora gradual, con menor probabilidad de precipitaciones durante la tarde a medida que los peregrinos avancen hacia el oeste.
Para la madrugada del domingo, cuando numerosos fieles completen el recorrido, el panorama será considerablemente más estable y con baja probabilidad de lluvias, aunque hará frío: las temperaturas podrían acercarse a los 8 °C. Para la misa central de las 7, el escenario previsto es estable; durante la tarde del domingo la temperatura podría recuperarse hasta aproximadamente 19 °C.