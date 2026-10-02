Peregrinación a Luján 2026 con tormenta: a qué hora empieza la lluvia fuerte y cuándo mejora el tiempo

Miles de fieles se preparan para la caminata histórica durante el fin de semana, mientras un cambio brusco en las condiciones meteorológicas obliga a seguir con atención las próximas horas.

La Peregrinación a Luján 2026 estará atravesada por un marcado cambio de tiempo durante este fin de semana. La 52ª Peregrinación Juvenil movilizará a miles de fieles desde Liniers hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján , en medio de un escenario de inestabilidad meteorológica.

El pronóstico actualizado este viernes 2 de octubre obliga a prestar especial atención a las primeras horas del sábado 3 de octubre. Las tormentas, chaparrones, bajas temperaturas y posterior mejora a compañarán distintos tramos de una caminata que se extenderá durante varias horas .

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará oficialmente este sábado 3 de octubre de 2026 a las 10 desde el Santuario de San Cayetano , ubicado en Cuzco 150, Liniers . La convocatoria de este año lleva como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” .

Desde allí, los peregrinos emprenderán un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, atravesando distintos municipios del oeste bonaerense. La participación es libre y gratuita , y no requiere inscripción formal para incorporarse a la caminata.

La actividad continuará durante la madrugada del domingo 4 de octubre , con misas previstas a la 1, 2.30, 4 y 5.30 . La misa central será a las 7 , frente a la Basílica, y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva .

El pronóstico del tiempo para la Peregrinación a Luján 2026

El escenario más adverso se espera durante la madrugada y la mañana del sábado, cuando podrían producirse tormentas aisladas y lluvias de variada intensidad en la Ciudad de Buenos Aires y sectores del Cconurbano bonaerense. Para la mañana en el punto de partida, los reportes basados en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubican la probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40%, con una temperatura cercana a los 9 °C.

La situación podría coincidir todavía con la salida de las 10 desde Liniers: se esperan chubascos e inestabilidad hasta aproximadamente el mediodía, aunque no necesariamente con la misma intensidad en todo el recorrido. Después comenzaría una mejora gradual, con menor probabilidad de precipitaciones durante la tarde a medida que los peregrinos avancen hacia el oeste.

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Para la madrugada del domingo, cuando numerosos fieles completen el recorrido, el panorama será considerablemente más estable y con baja probabilidad de lluvias, aunque hará frío: las temperaturas podrían acercarse a los 8 °C. Para la misa central de las 7, el escenario previsto es estable; durante la tarde del domingo la temperatura podría recuperarse hasta aproximadamente 19 °C.