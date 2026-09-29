Crisis en las jugueterías: más de 300 locales cerraron o migraron su ventas al canal online El dato fue revelado por el presidente de la Cámara de la Industria del Juguete, Julián Benítez, quien alertó por la situación en el sector, afectado por el incremento de las compras "puerta a puerta", la pérdida del poder adquisitivo y el contrabando de productos. "Todo eso hizo estragos a nivel comercial", explicó. Por Agregar C5N en









Muchos locales bajaron la persiana.

El cierre definitivo de la reconocida juguetería Tío Mario expuso en los últimos días la dramática situación que atraviesa el sector, afectado por la crisis del consumo, el incremento del servicio de compra vía Courier, la pérdida del poder adquisitivo y el contrabando de productos. Estos puntos llevaron a que, desde 2023, más de 300 locales bajen persianas o migren su ventas al canal online.

“El sector comercial distribuidor e importador se vio afectado por el puerta a puerta internacional además de la caída del poder adquisitivo del consumidor, que está comprometido en bienes y necesidad. Puntualmente el puerta a puerta hizo estragos a nivel comercial”, explicó en dialogo con C5N, Julián Benítez, presidente de la Cámara de la Industria del Juguete.

Sobre este punto, el representante reconoció la existencia de los denominados "manteros digitales", los cuales refiere a aquellas personas que comprar de manera directa productos en el exterior, favorecidos por la apertura comercial impulsada por el Gobierno, que luego los revenden en redes sociales.

La baja de las ventas de juegos y juguetes complica la situación del sector comercial, industrial e importador. Redes Sociales "Todo eso se vende sin ningún tipo de control, no pagan impuestos. Y es algo que está ocurriendo en otros sectores también. Tenemos mesa de trabajo por el contrabando con la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Ministerio de Seguridad, entre otros, y estamos viendo que hay más ofertas de este tipo", expuso Benítez.

Con respecto a los cierres, el titular de la CIJ detalló: "Del 2023 para acá nosotros tenemos una estimación de unas 300 jugueterías que cerraron su atención en la calle. Algunas de manera definitiva y otras que migraron al canal online”.